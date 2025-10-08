Messi y dos más: Franco Mastantuono eligió a 3 futbolistas que lo deslumbran

Selección Argentina 3 - Venezuela 0: doblete de Messi en su última función Mastantuono elogió a Messi @Argentina

En el segundo puesto, Franco Mastantuono puso al volante inglés del Real Madrid. "Hoy me impresiona Bellingham. Un gran jugador que entrenando vi que es distinto al resto".

"Julián Álvarez está al nivel de Mbappé y Lamine Yamal": la Araña se lo tomó muy en serio Julián Álvarez, delantero top @Atleti

Al tercer puesto le costó decidirlo. "Después, de la Selección Argentina muchos", dijo. "Podría ser Julián. Me tocó sufrirlo en el último partido", expresó el delantero, haciendo referencia a los dos goles que metió la Araña en el clásico ante Atlético de Madrid. "Está en un momento increíble. También de vivirlo en River, creo que Julián es uno de los mejores del mundo", aseguró Franco Mastantuono.

