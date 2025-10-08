En la previa de la doble fecha de amistosos que la Selección Argentina afrontará en Estados Unidos, Franco Mastantuono compartió las sensaciones que le provocan algunos futbolistas de la actualidad. El talentoso delantero es uno de los convocados por Lionel Scaloni.
"ESTÁ EN UN MOMENTO INCREÍBLE"
Messi y dos más: Franco Mastantuono eligió a 3 futbolistas que lo deslumbran
Franco Mastantuono armó su top 3 de futbolistas. El primero fue Messi, claro, luego un compañero del Real Madrid y por último uno de la Selección Argentina.
La Selección Argentina se enfrenta este viernes a Venezuela, en lo que será el primer compromiso del combinado nacional. El próximo lunes lo hará ante Puerto Rico. Ambos cotejos serán en Estados Unidos, donde se encuentra precisamente ahora el plantel. Con base en Miami, el conjunto de Scaloni concentra de cara lo que serán dos partidos importantes con vistas al Mundial 2026, ya que aun hay algunos nombres que el entrenador debe definir. Entre ellos, el de Franco Mastantuono.
Con un ascenso meteórico, Franco Mastantuono pasó de tener buenas apariciones en River a ser el jugador más importante del equipo, de ser suplente en la Selección Argentina Sub 20 en el Sudamericano de febrero a debutar en la Mayor en junio. Ni que hablar de que hoy en día alterna titularidades en el Real Madrid de Xabi Alonso.
Franco Mastantuono: "Messi es el mejor entrenador que podés tener en el campo"
En diálogo con ESPN, a Franco Mastantuono le pidieron que eligiera un top 3 de futbolistas en la actualidad. "El podio de los 3 jugadores que te deslumbran", le pidieron. Y en la nómina incluyó a Lionel Messi, a su compañero Merengue Jude Bellingham y a un ex River: Julián Álvarez.
Leo fue el primero elegido. No dio más detalles; no hacía falta. Lo que sí mencionó en otro momento de la charla fue que el Diez "es el mejor entrenador que podés tener en el campo". Así lo explicó: "Hay que ser rápido mentalmente para jugar con Messi, pero él te lo hace entender. Es un jugador que ya mirándolo sabés lo que quiere hacer en la cancha y yo trato de poder ayudarlo a él y a mis compañeros para hacer lo mejor".
En el segundo puesto, Franco Mastantuono puso al volante inglés del Real Madrid. "Hoy me impresiona Bellingham. Un gran jugador que entrenando vi que es distinto al resto".
Al tercer puesto le costó decidirlo. "Después, de la Selección Argentina muchos", dijo. "Podría ser Julián. Me tocó sufrirlo en el último partido", expresó el delantero, haciendo referencia a los dos goles que metió la Araña en el clásico ante Atlético de Madrid. "Está en un momento increíble. También de vivirlo en River, creo que Julián es uno de los mejores del mundo", aseguró Franco Mastantuono.