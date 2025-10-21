El fútbol argentino podría vivir un hecho histórico en 2026: el regreso oficial de los clásicos con público visitante. Y el escenario que planea Chiqui Tapia y su círculo no sería Buenos Aires, sino Mendoza. El clásico entre Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia se perfila como el primer partido con ambas hinchadas presentes en las tribunas.
"YA ESTÁ HABLADO EN AFA"
Chiqui Tapia proyecta el primer clásico con público visitante y no será Buenos Aires
Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia, clásico del Parque de Mendoza, podría contar con público visitante. Qué planea Chiqui Tapia.
Porretta, presidente de Gimnasia: "Nos lo ofreció Chiqui Tapia"
La noticia fue confirmada por Fernando Porretta, presidente de Gimnasia de Mendoza, quien reveló que la propuesta llegó directamente desde la entidad que preside Chiqui Tapia. "La idea es jugar con Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas con ambos públicos. Ya está hablado en AFA. Nos lo ofreció Tapia. Me encanta", expresó el dirigente del Lobo, que disfruta de su mejor presente en la historia del club tras alcanzar al ascenso a Primera División cuando venció a Deportivo Madryn en la final.
Por su parte, Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y Secretario General de AFA, también se refirió al tema tras la última reunión de Comité Ejecutivo. "Es un tema que se planteó hoy. Va a estar en análisis y se va a probar recién en diciembre, cuando tengamos que determinar algunas variables de lugares, gente, si es con público de las dos hinchadas. Hay que trabajar en la propuesta", explicó.
El clásico mendocino no se disputa desde hace años, y su regreso en la máxima categoría, con las dos hinchadas presentes, sería un acontecimiento significativo no solo para la provincia sino para todo el fútbol argentino.
Por ahora, Mendoza contará con tres equipos en Primera División en 2026, que serían Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y el recién ascendido Gimnasia. Sin embargo, el Tomba atraviesa un presente crítico y su permanencia en la Liga Profesional corre serio riesgo.
La propuesta del clásico con ambas parcialidades quedó sujeta a aprobación para fin de año, pero ya genera expectativa entre los hinchas mendocinos.