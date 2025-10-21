Chiqui Tapia proyecta el primer clásico con público visitante y no será Buenos Aires

Porretta, presidente de Gimnasia: "Nos lo ofreció Chiqui Tapia"

La noticia fue confirmada por Fernando Porretta, presidente de Gimnasia de Mendoza, quien reveló que la propuesta llegó directamente desde la entidad que preside Chiqui Tapia. "La idea es jugar con Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas con ambos públicos. Ya está hablado en AFA. Nos lo ofreció Tapia. Me encanta", expresó el dirigente del Lobo, que disfruta de su mejor presente en la historia del club tras alcanzar al ascenso a Primera División cuando venció a Deportivo Madryn en la final.