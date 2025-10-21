Vaca Muerta se acerca a un récord histórico en extracción de petróleo

La aproximación al récord implica mayores exportaciones, generación de divisas y una mejora del perfil energético del país. Sin embargo, el avance también enfrenta obstáculos. La producción de los yacimientos convencionales continúa en declive, lo que hace que buena parte del crecimiento recaiga sobre Vaca Muerta, con sus retos técnicos, costos elevados y necesidades de inversión.

Asimismo, batir el pico del pasado no significa automáticamente sostener ese nivel. En 1998 la cifra máxima fue un evento puntual —la producción anual fue notablemente superior a lo que podría conseguirse hoy si se estabiliza ese nivel mes a mes.

Si se confirma que el récord se rompe en los próximos días, será un logro histórico para Argentina y para VacaMuerta. Pero el verdadero desafío será convertir ese pico en una plataforma estable de producción.

Las proyecciones más optimistas estiman que la cuenca podría duplicar su producción hacia 2030.

Para que esa visión se cumpla, será necesario que los proyectos de evacuación, las empresas de servicio, la logística y los marcos regulatorios avancen al mismo ritmo que los pozos perforados.

