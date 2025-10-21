La producción argentina de petróleo se encuentra al borde de un hito histórico. Según los datos más recientes de la Secretaría de Energía de la Nación, en septiembre se extrajeron 842.777 barriles diarios, cifra que marca un crecimiento frente a los 825.699 barriles del mes anterior. Cerca del 65% —547.271 barriles diarios— provino de Vaca Muerta.
Vaca Muerta se acerca a un récord histórico en extracción de petróleo
Vaca Muerta está a menos de 16.000 barriles diarios de cumplir un récord histórico en la extracción de petróleo.
El récord a batir data de mayo de 1998, cuando Argentina produjo 858.329 barriles diarios de crudo en su mayoría convencional. Con los volúmenes actuales, restarían alrededor de 15.552 barriles diarios para superar esta marca histórica.
Dado que el incremento intermensual fue de más de 17.000 barriles, la industria estima que la cúspide podría alcanzarse ya en las próximas semanas si mantiene el ritmo.
El aumento en la extracción de petróleo
El crecimiento del país no pasa por yacimientos tradicionales, sino por el salto en la explotación de petróleo no convencional a través de Vaca Muerta. Este campo representa más el corazón de la extracción nacional. Por ejemplo, en agosto, la producción total de petróleo se ubicó en 825.699 barriles diarios, con Vaca Muerta aportando alrededor del 65% del total.
Otro factor clave es la mejora de la infraestructura para evacuación. La ampliación del oleoducto de la Cuenca Neuquina al puerto Rosales instaló una capacidad adicional que no estaba antes, eliminando cuellos de botella que limitaban el crecimiento.
La aproximación al récord implica mayores exportaciones, generación de divisas y una mejora del perfil energético del país. Sin embargo, el avance también enfrenta obstáculos. La producción de los yacimientos convencionales continúa en declive, lo que hace que buena parte del crecimiento recaiga sobre Vaca Muerta, con sus retos técnicos, costos elevados y necesidades de inversión.
Asimismo, batir el pico del pasado no significa automáticamente sostener ese nivel. En 1998 la cifra máxima fue un evento puntual —la producción anual fue notablemente superior a lo que podría conseguirse hoy si se estabiliza ese nivel mes a mes.
Si se confirma que el récord se rompe en los próximos días, será un logro histórico para Argentina y para VacaMuerta. Pero el verdadero desafío será convertir ese pico en una plataforma estable de producción.
Las proyecciones más optimistas estiman que la cuenca podría duplicar su producción hacia 2030.
Para que esa visión se cumpla, será necesario que los proyectos de evacuación, las empresas de servicio, la logística y los marcos regulatorios avancen al mismo ritmo que los pozos perforados.
