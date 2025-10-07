Emanación de gases en un pozo productor del yacimiento Loma Campana, producción de YPF y Chevron en Vaca Muerta, lo que provocó la activación de los protocolos de seguridad, que incluyó el corte del tránsito en el camino principal de la zona.
LOMA CAMPANA
Por una fuga de gas, YPF activó protocolo de alerta en Vaca Muerta
Fuga de gas en Vaca Muerta activó el protocolo en Loma Campana, aunque YPF aclaró que está trabajando en resolver el problema.
Según informó YPF: "Se encuentra trabajando para contener una emanación de gases detectada en un pozo productor del yacimiento Loma Campana."
También: "La compañía desplegó de inmediato un operativo de seguridad en la zona y está realizando las tareas necesarias para controlar la situación".
Las autoridades indicaron que la situación sigue bajo evaluación y que se ampliará la información a medida que se confirmen más detalles sobre la emanación de gas.
Días atrás, YPF había publicitado un récord histórico en Vaca Muerta al perforar el pozo no convencional más extenso de la cuenca, con 8.206 metros de longitud total en Loma Campana.
En teoría, Loma Campana, ubicado en la provincia de Neuquén, es importante para la industria petrolera no convencional en Argentina porque es uno de los yacimientos más importantes del país.
