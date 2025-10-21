Agonía de Luis Caputo: Javier Milei debe definir cómo será su 2.0

La economía llevó a la crisis electoral a Javier Milei y La Libertad Avanza: conclusión de cualquier investigación de estado de la opinión pública. El ministro Luis Caputo carga con el peligroso antecedente de que él ya fracasó en el BCRA de Mauricio Macri. Pero, inconsistente, Javier Milei ha insistido en llamarlo "el mejor ministro de la historia" (argentina, se supone). Exageración de un Presidente reincidente con las exageraciones. Milei cree que así 'blinda' a Caputo de las críticas sin comprender las consecuencias de su acción.
Trump advierte a Hamás que tropas de países aliados entrarían en Gaza si incumple el acuerdo
"Numerosos de nuestros ahora grandes aliados en Medio Oriente y sus alrededores me han informado explícita y firmemente, con gran entusiasmo, que acogerían con agrado la oportunidad, a petición mía, de ir a Gaza con un gran contingente militar y "enderezar a Hamás" si continúa actuando mal, violando su acuerdo con nosotros", señaló el mandatario de EE. UU. a través de su plataforma Truth Social.
"¡El amor y el espíritu por Medio Oriente no se han visto así en mil años! ¡Es algo hermoso de contemplar! Les dije a estos países y a Israel: "¡Todavia no!". Aún hay esperanza de que Hamás haga lo correcto. Si no lo hace, su fin será rápido, furioso y brutal. Quisiera agradecer a todos los países que solicitaron ayuda. También quiero agradecer al gran y poderoso país de Indonesia y a su maravilloso líder por toda la ayuda que han mostrado y brindado a Medio Oriente y a Estados Unidos. A todos, ¡gracias por su atención a este asunto!", agregó.
