Agonía de Luis Caputo: Javier Milei debe definir cómo será su 2.0

Live Blog Post

Los bancos de USA buscan garantías para respaldar el rescate de US$ 20.000 millones de Argentina

Alexander Saeedy y Santiago Pérez en The Wall Street Journal:

"Un grupo de bancos, entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America y Goldman Sachs, está luchando para conseguir un préstamo de 20.000 millones de dólares para Argentina sin quedar demasiado expuestos al país sudamericano con dificultades financieras, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Los préstamos bancarios serían parte del plan de la administración Trump para respaldar las finanzas del gobierno del presidente libertario Javier Milei con un paquete de US$ 40.000 millone, incluyendo un swap de divisas de US$ 20.000 millones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y una línea de crédito separada de US$ 20.000 millones liderada por los bancos.

El grupo de bancos, que también incluye a Citigroup, busca algún tipo de garantía o compromiso para asegurar la recuperación de su dinero, según las fuentes. Los banqueros esperan la orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías podría proporcionarles Argentina o si Washington planea respaldar la facilidad por su cuenta, indicaron las fuentes.

Si bien los bancos suelen gestionar este tipo de mecanismos de rescate por su cuenta, el Tesoro ha controlado el paquete más amplio y los bancos sienten que no pueden actuar sin el respaldo de Washington, según algunas fuentes. El mecanismo de préstamo aún no se ha finalizado y podría no concretarse si no se resuelve el problema de las garantías de los bancos, señalaron.

Un portavoz del Tesoro dijo que “las discusiones sobre esta facilidad continúan y esperamos compartir más detalles cuando las conversaciones concluyan”.

Los bancos estadounidenses no han otorgado préstamos a Argentina, y el país ha estado excluido de los mercados internacionales de capital durante años. Los sucesivos gobiernos han solicitado préstamos en dólares o emitido dinero en lugar de recortar el gasto para reducir los déficits presupuestarios crónicos que provocaron una inflación galopante. La tercera economía más grande de América Latina ha incumplido los pagos de su deuda soberana en nueve ocasiones, tres de ellas desde el año 2000.

Para cubrir esta carencia, el gobierno argentino ha recibido más de 20 rescates del Fondo Monetario Internacional desde la década de 1950, incluyendo un mecanismo acordado a principios de este año . Sin embargo, estos paquetes de ayuda no han logrado evitar colapsos recurrentes de los mercados financieros, corridas bancarias y devaluaciones devastadoras que han provocado agitación política y social."