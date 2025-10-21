¿Y ahora? Milei cambió las reglas del mercado eléctrico para que el Estado deje de actuar como empresario

aviso_333149 El Gobierno de Milei busca que la oferta y la demanda vuelvan a definir el valor de la electricidad y el Estado se retire de la operación directa para ocupar solo un rol regulador.

Uno de los ejes de la reforma es la creación de un Mercado a Término de Energía y Potencia, que permitirá la libre contratación entre las empresas generadoras, las distribuidoras y los grandes usuarios. De esta manera, se busca promover la competencia, impulsar la instalación de nueva capacidad de generación y facilitar la planificación de inversiones a largo plazo.

¿Qué hará Cammesa?

En esta reestructuración, se avanzará en la descentralización del manejo de combustibles. La responsabilidad de adquirir estos insumos volverá a los generadores térmicos, mientras que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) dejará de concentrar esas compras.

El comunicado oficial detalla que la compañía mantendrá sus funciones de despacho, administración del mercado y su rol de proveedor de última instancia, en línea con su diseño original.

Cammesa Con el cambio de paradigma, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) dejará de concentrar esas compras.

Se crean dos figuras clave: la Generación Asignada, que incluye las centrales con contratos vigentes o bajo control estatal (como las nucleares y las hidroeléctricas binacionales), y la Generación al Spot, integrada por las plantas que competirán libremente en el nuevo mercado.

Contratos y cambio de rol

El nuevo marco regulatorio reafirma que se respetarán los contratos vigentes del Plan Gas hasta su finalización en el año 2028.

Con esta reforma, el Gobierno Nacional busca consolidar un cambio estructural en el que el Estado, según detallaron, "deja de actuar como empresario para volver a ser garante de reglas claras, precios reales y libertad de contratación".

Advertencia: De qué depende el éxito

En tanto, para las generadoras, el nuevo régimen representa mayor autonomía y potencial rentabilidad, pero también mayor exposición al riesgo de mercado y volatilidad cambiaria.

Las distribuidoras, en cambio, deberán redefinir su relación con CAMMESA y con los grandes usuarios, en un marco donde ya no existirá una tarifa subsidiada uniforme sino precios acordados bilateralmente.

Por último, fuentes del sector reconocen que el éxito del plan dependerá del cumplimiento de las reglas, la estabilidad del tipo de cambio y la capacidad del Estado de sostener la transición sin sobresaltos políticos o sociales.

Otras noticias de Urgente24

Javier Milei promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrica pero las suspendió por decreto

Doman: "Trump no deja que saquen a Luis Caputo porque se lleva bien con Scott Bessent"

Diputado nacional de La Libertad Avanza expuesto por posible desvío de fondos

La mujer de Diego Placente sorprendió a todos con una profunda reflexión post Mundial Sub 20