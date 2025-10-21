“Un buen resultado el domingo es asegurarnos 1/3 de la Cámara, sería una pared de defensa… y sumando a nuestros aliados más afines podemos llegar a 100 votos en Diputados”, planteó este martes (21/10) Javier Milei en la TV Pública cuando le preguntaron sobre cuál sería un buen resultado electoral el 26/10.
VOTOS Y BANCAS
Javier Milei no habla de victoria y plantea un "buen resultado" el 26/10 para no perder a Trump
El presidente Javier Milei vuelve a arengar para el 16/10 pero ante un revés electoral ya plantea alianzas para no perder el apoyo de Trump.
Javier Milei, los aliados y Trump
El cálculo de Javier Milei tiene como destinatario a Donald Trump, que supeditó su ayuda financiera a una victoria de La Libertad Avanza (LLA) este domingo 26/10, aunque luego se intentaron aclaraciones desde el Gobierno y del propio Scott Bessent para quitarle dramatismo a sus declaraciones sobre las "elecciones intermedias".
Milei cree que con un tercio en Diputados puede bloquear cualquier intento de voltear sus vetos, pero eso no alcanza para las reformas que exigen los mercados y los inversiones, por eso promete sumar aliados en línea con el pedido de Washington de reconfigurar su gobierno e iniciar conversaciones con opositores y gobernadores que le garanticen gobernabilidad y le permitan recobrar la iniciativa en el Congreso.
En tanto, el libertario volvió a reclamar el voto para LLA y especialmente para que concurran quienes no asistieron a votar antes: "El kirchnerismo quiere subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar. La elección es mucho más importante de lo que creemos por el formato de sistema de representación republicano que tenemos. La composición de las cámaras es muy importante, si uno no cambia esa composición es muy difícil después pasar proyectos".
"Este año por ser electoral el Congreso tuvo una actitud muy destituyente, nos torpedeaban todo el tiempo y no paraban de tomar acciones contra el modelo", agregó.
Sobre la economía, remarcó lo que es sumayor logro hasta el momento: "hoy la inflación es del 30%, entiendo que es alta pero estamos muchísimo mejor, estamos en el camino correcto, el año que viene va a ser cero, tarda aproximadamente dos años en limpiarse". Y añadió: "No digo que somos Suiza, pero estamos a mitad de camino, no podemos tirar todo este esfuerzo a la basura y volver a lo que hacían los K. La tendencia es la correcta".
Milei volvió a ser consultado sobre las personas que no llegan a fin de mes y esta vez respondió: "Son golpes de efecto, mucho de eso fue generado por una encuesta trucha. Hoy hay 12 millones de pobres menos".
