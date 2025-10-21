Javier Milei no habla de victoria y plantea un "buen resultado" el 26/10 para no perder a Trump

Sobre la economía, remarcó lo que es sumayor logro hasta el momento: "hoy la inflación es del 30%, entiendo que es alta pero estamos muchísimo mejor, estamos en el camino correcto, el año que viene va a ser cero, tarda aproximadamente dos años en limpiarse". Y añadió: "No digo que somos Suiza, pero estamos a mitad de camino, no podemos tirar todo este esfuerzo a la basura y volver a lo que hacían los K. La tendencia es la correcta".

Milei volvió a ser consultado sobre las personas que no llegan a fin de mes y esta vez respondió: "Son golpes de efecto, mucho de eso fue generado por una encuesta trucha. Hoy hay 12 millones de pobres menos".

