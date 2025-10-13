Rusia comunicó este lunes (13/10/25) que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha frustrado un atentado terrorista en Moscú dirigido contra un alto mando del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, asegurando que se trató de uno planeado por Estado Islámico (ISIS) en colaboración con los servicios especiales de Ucrania.
CONTRA EL YIHADISMO
Ucrania acusada por Rusia de contratar al ISIS - K para un atentado
Rusia detiene a personas ligadas al ISIS que planeaban un ataque suicida contra un alto cargo militar de Moscú y apunta a una colaboración con los servicios especiales de Ucrania.
"Se ha detenido a tres ciudadanos rusos implicados en el encubrimiento de los indicios del delito planeado, y a un ciudadano procedente de Asia Central, autor directo del intento de acto terrorista", se indica en un comunicado en el que además se informa que uno de los sospechosos fue reclutado por el ISIS y que respondía al encargo de los servicios especiales ucranianos.
"El delito se planeaba cometer de forma socialmente peligrosa en una de las zonas más densamente pobladas de la capital. Según las estimaciones de los especialistas, la potencia del artefacto explosivo improvisado fabricado por los terroristas permitía causar daños a personas en un radio de hasta 70 metros. Además, según el plan de los servicios especiales ucranianos, el propio ejecutor también debía morir", señalaron en el FSB.
Según el comunicado, por encargo de los supervisores ucranianos, este miembro del ISIS dirigía a distancia las acciones del ejecutor desde el territorio de Ucrania y países de Europa Occidental a través de varios mensajes cifrados externos. Además, le proporcionó los fondos necesarios, información sobre el objetivo del atentado, así como explosivos y otros componentes para la fabricación de artefactos explosivos improvisados, que fueron introducidos ilegalmente en el territorio de Rusia por los servicios especiales de Ucrania utilizando vehículos aéreos no tripulados.
Rusia / Putin desconfía de Ucrania: la coloca detrás de los ataques terrroristas
Pero no es la primera vez que el gobierno de Rusia detecta una célula operativa del ISIS-K, filial del Estado Islámico afgano que opera en Pakistán, en algunos países de Europa del Este y que intenta colarse en jurisdicción rusa. En 2024, el grupo terrorista estuvo detrás del atentado en Moscú a la sala de conciertos Crocus City Hall en Moscú, que causó la muerte de 137 personas. Y aunque el gobierno de Putin puso detrás de las rejas a los autores materiales ligados al ISIS, considera que el servicio de Inteligencia ucraniana (SBU) estuvo detrás, habiéndoles encomendado la orden de atacar el corazón de Moscú.
En vísperas de aquel atentado, el presidente ruso Vladímir Putin aseguró que el ataque había sido ordenado por el SBU de Ucrania y dijo que, de hecho, habrían colaborado o garantizado las acciones del ISIS, incluso garantizándoles refugio en Kiev.
Sobre ello, a pesar de que el Estado Islámico (ISIS-K) reivindicó el atentado en la sala de conciertos de Moscú, Putin insinuó que Ucrania estaba implicada, sugiriendo que facilitó la huida de los atacantes y que el atentado beneficiaba al gobierno de Kiev.
“Sabemos que el crimen fue cometido por islamistas radicales… La pregunta que surge es: ¿quién se beneficia de esto? Esta atrocidad puede ser solo un eslabón en una cadena de intentos por parte de quienes luchan contra nuestro país desde 2014, por medio del régimen neonazi de Kiev”, aseguró Putin.
