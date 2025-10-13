Ucrania acusada por Rusia de contratar al ISIS - K para un atentado

image El ataque del ISIS-K en Moscú y la creencia de Rusia de que Ucrania le habría encomendado el atentado | GENTILEZA FOTOMONTAJE

En vísperas de aquel atentado, el presidente ruso Vladímir Putin aseguró que el ataque había sido ordenado por el SBU de Ucrania y dijo que, de hecho, habrían colaborado o garantizado las acciones del ISIS, incluso garantizándoles refugio en Kiev.

Sobre ello, a pesar de que el Estado Islámico (ISIS-K) reivindicó el atentado en la sala de conciertos de Moscú, Putin insinuó que Ucrania estaba implicada, sugiriendo que facilitó la huida de los atacantes y que el atentado beneficiaba al gobierno de Kiev.

“Sabemos que el crimen fue cometido por islamistas radicales… La pregunta que surge es: ¿quién se beneficia de esto? Esta atrocidad puede ser solo un eslabón en una cadena de intentos por parte de quienes luchan contra nuestro país desde 2014, por medio del régimen neonazi de Kiev”, aseguró Putin.

Intentaron esconderse y se dirigieron hacia Ucrania, donde, según datos preliminares, se les había preparado una vía desde el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal...Debemos responder con precisión a la pregunta de quién estaba esperándolos allí. Intentaron esconderse y se dirigieron hacia Ucrania, donde, según datos preliminares, se les había preparado una vía desde el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal...Debemos responder con precisión a la pregunta de quién estaba esperándolos allí.

