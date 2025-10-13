Por demora en su regreso, Trump hace esperar a Milei (y hay nerviosismo)

A su regreso a Washington está previsto que el presidente de USA reciba a Javier Milei y su comitiva. La misma estará integrada por los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores) Luis Caputo (Economía) y Patricia Bullrich (Seguridad), la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Si bien ya se adelantó que habrá una asistencia financiera del Tesoro de USA mediante un swap de monedas y la intervención en el mercado cambiario argentino, aún faltan detalles de los temas que se abordarán en la reunión.

“No tenemos una agenda monotemática, sino con múltiples temas. Los mismos serán parte de los anuncios en la medida en que se cierra cada uno. Hay que ser muy puntilloso y cuidadoso. Aquellas cosas que ya están cerradas se anunciarán y quedarán pendientes las que les falte poner el moño”, dijo Milei este lunes en diálogo con radio El Observador.

Se especula que la agenda incluya temas como el ingreso de argentinos a USA sin visa, los aranceles sobre importaciones procedentes de la Argentina y posibilidades de negocios de las empresas estadounidenses en el país.

El vínculo con China también sería materia de discusión. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Milei "está comprometido" en cortar la relación de la Argentina con el gigante asiático.

De acuerdo a lanación.com, está pautado que el encuentro entre Trump y Milei dure poco menos de dos horas. El líder libertario firmará el libro de honor, luego se saludará con su par norteamericano en el Salón Oval y mantendrán allí una reunión bilateral. Desde las 13:45 (15:45 en la Argentina) habrá un almuerzo de trabajo de una hora entre los equipos de ambos gobiernos.

Más contenido de Urgente24

Sin oxígeno, Javier Milei busca un respirador esta semana en la Casa Blanca

El gurú de la dolarización fulminó a Milei: "Tal vez Trump apostó por un caballo muerto"

Javier Milei: "No voy a cambiar la política económica, nos van a salir dólares por las orejas"

Es oficial: Luis Caputo y Karina Milei deberán dar explicaciones en Diputados (pero ya esperan faltazo)