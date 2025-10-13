La Casa Blanca confirma que Javier Milei será recibido por Donald Trump este martes 14/10 en el Salón Oval. Pero una demora en el regreso del presidente de USA desde Israel y Egipto, tras la firma de la paz en la Franja de Gaza postegará el encuentro...apenas unas horas.
Por demora en su regreso, Trump hace esperar a Milei (y hay nerviosismo)
Según trascendió, la Casa Blanca confirma la reunión en el Salón Oval, pero con 2 horas de demora debido al regreso de Trump desde Israel y Egipto.
Según informó el canal LN+, la reunión que estaba prevista para las 11:00 de Washington se realizará a las 13:00.
La demora no dejó de causar nerviosismo en la comitiva oficial argentina cuando circularon especulaciones sobre una eventual cancelación del encuentro por una demora mayor en el regreso del presidente estadounidense.
Trump estuvo este lunes en Israel, donde habló ante el parlamento luego de la firma del tratado de paz ese país con la organización terrorista Hamas. Ese pacto produjo la liberación de los rehenes que Hamas mantenía en cautiverio desde el ataque del 07/10 de 2022, y la liberación de unos 2.000 detenidos palestinos en Israel.
"La guerra en Gaza ha terminado", afirmó Trump este lunes desde Egipto, rodeado de líderes mundiales.
A su regreso a Washington está previsto que el presidente de USA reciba a Javier Milei y su comitiva. La misma estará integrada por los ministros Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores) Luis Caputo (Economía) y Patricia Bullrich (Seguridad), la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Si bien ya se adelantó que habrá una asistencia financiera del Tesoro de USA mediante un swap de monedas y la intervención en el mercado cambiario argentino, aún faltan detalles de los temas que se abordarán en la reunión.
“No tenemos una agenda monotemática, sino con múltiples temas. Los mismos serán parte de los anuncios en la medida en que se cierra cada uno. Hay que ser muy puntilloso y cuidadoso. Aquellas cosas que ya están cerradas se anunciarán y quedarán pendientes las que les falte poner el moño”, dijo Milei este lunes en diálogo con radio El Observador.
Se especula que la agenda incluya temas como el ingreso de argentinos a USA sin visa, los aranceles sobre importaciones procedentes de la Argentina y posibilidades de negocios de las empresas estadounidenses en el país.
El vínculo con China también sería materia de discusión. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Milei "está comprometido" en cortar la relación de la Argentina con el gigante asiático.
De acuerdo a lanación.com, está pautado que el encuentro entre Trump y Milei dure poco menos de dos horas. El líder libertario firmará el libro de honor, luego se saludará con su par norteamericano en el Salón Oval y mantendrán allí una reunión bilateral. Desde las 13:45 (15:45 en la Argentina) habrá un almuerzo de trabajo de una hora entre los equipos de ambos gobiernos.
