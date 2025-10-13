urgente24
ACTUALIDAD Javier Milei > periodistas >

BOCHORNO

Archivan denuncia contra Nicolás Lantos y Milei deberá pagar

Javier Milei, en su embestida contra periodistas, había denunciado a Nicolás Lantos (entre otros). La causa fue archivada y el Presidente debe pagar las costas.

13 de octubre de 2025 - 13:48
Javier Milei deberá pagar las costas del proceso judicial ya que archivaron su denuncia contra Nicolás Lantos.

Javier Milei deberá pagar las costas del proceso judicial ya que archivaron su denuncia contra Nicolás Lantos.

Así las cosas, no sólo Javier Milei perdió sino que además deberá pagar las costas del proceso judicial. Así lo anunció la abogada de Lantos, Graciana Peñafort, en su cuenta de X:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gracepenafort/status/1977766739841581120&partner=&hide_thread=false

Seguir leyendo

-------------

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES