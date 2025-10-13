En una semana de furia, Javier Milei había denunciado ante la Justicia a diversos periodistas, acusándolos de injurias y/o violación al derecho a la intimidad. Nicolás Lantos fue uno de los denunciados por el Presidente, y le ganó: la causa fue archivada porque la querella no se presentó a la audiencia judicial.
Archivan denuncia contra Nicolás Lantos y Milei deberá pagar
Javier Milei, en su embestida contra periodistas, había denunciado a Nicolás Lantos (entre otros). La causa fue archivada y el Presidente debe pagar las costas.
13 de octubre de 2025 - 13:48
Así las cosas, no sólo Javier Milei perdió sino que además deberá pagar las costas del proceso judicial. Así lo anunció la abogada de Lantos, Graciana Peñafort, en su cuenta de X:
