Hugo Alconada Mon reconoció la "tensa" relación existente entre La Nación y LN+

Hugo Alconada Mon obtendrá el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Maimónides

El periodista de investigación Hugo Alconada Mon será distinguido con el título Doctor Honoris Causa que le entregará la Universidad Maimónides en reconocimiento a sus méritos profesionales y académicos.

La cita será el martes 14 de octubre, a las 18:30 horas y tendrá lugar en el Aula Magna de la reconocida institución académica.

Durante el evento el comunicador disertará: “Los desafíos de ser periodista en tiempos de mandriles, carpinchos e IA”.

Es preciso recordar que el autor de libros como "Topos. La historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones" y de las novelas "La cacería de hierro" y "La ciudad de las ranas" es abogado y a su vez integra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que en 2017 obtuvo el Pulitzer por "Panamá Papers".

