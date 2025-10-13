Cumbre en Egipto de Donald Trump por la paz en Gaza y Medio Oriente, pero sin Netanyahu

Embed #13Oct #EEUU #Egipto

En vísperas del cuarto día del alto al fuego entre Hamás e Israel y en la misma jornada en la que veinte rehenes israelíes y centenares de presos palestinos —250 de ellos condenados a cadena perpetua— han recobrado la libertad, Donald Trump aseguró desde la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh que “la segunda fase ha comenzado y, como saben, todas las fases están un poco mezcladas entre sí”, dijo Trump.

Trump llegó a Egipto para sellar la paz en Medio Oriente

En la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, se reúnen el presidente Al Sisi y su par estadounidense Donald Trump, encargados de presidir la Cumbre por la Paz sobre Gaza, en la que asitira la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. En el evento, con la firma de más de veinte países, se oficializará el alto al fuego entre Israel y Hamás, así como la seguridad regional y los pasos a seguir para el gobierno de transición en la posguerra de Gaza.

Entre los líderes que ya han llegado a la cumbre se encuentra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien fue recibido por Al-Sisi acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el jefe de la inteligencia turca (MIT), Ibrahim Kalin; el jefe de Comunicaciones, Burhanettin Duran; y el asesor principal de Política Exterior y Seguridad, Akif Cagatay Kilic.

image Macron y la diputada francesa Amal Lakrafi se reúnen con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas

También han arribado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el emir de Qatar, Sheij Tamim bin Hamad Al-Thani; el rey de Jordania, Abdullah II; el rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Khalifa; y el presidente palestino, Mahmoud Abbas. Entre otros participantes destacan el presidente francés, Emmanuel Macron; el presidente indonesio, Prabowo Subianto; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro paquistaní, Mohammad Shehbaz Sharif; y el ministro de Relaciones Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan.

En la antesala de la cumbre ya han mantenido conversaciones de alto rango el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y el emir catarí, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.

image De izquierda a derecha: el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y el emir catarí, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, se reúnen antes de la cumbre en Sharm el-Sheikh

La oficina del Presidente de Egipto divulgó que las figuras internacionales como el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, estarán presentes en el evento que marcará un antes y un después en la historia de Medio Oriente y en las relaciones entre palestinos e israelíes.

En tanto, uno de los grandes ausentes de la Cumbre por la paz en Gaza es el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien confirmó que no asistirá por motivos de agenda. Aunque, los medios turcos, las agencias de noticias israelíes y el medio inglés The Guardian, aseguran que su ausencia se debe a la presión diplomática ejercida por el presidente turco, Erdogan, quien le había advertido a Trump que boicotearía el evento y no aterrizaría su avión si el primer ministro israelí asistía.

Sin embargo, una fuente le dice a The Times of Israel que la decisión de Netanyahu precedió a las advertencias de Ankara sobre el asunto. El funcionario del gobierno turco, hablando con The Associated Press bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas gubernamentales, dijo que Erdogan lanzó una iniciativa diplomática que obtuvo el apoyo de varias otras naciones, lo que finalmente provocó que Netanyahu cancelara su participación.

Una fuente con conocimiento del asunto dijo a The Times of Israel que, si bien Erdogan amenazó con boicotear la cumbre, su advertencia se produjo después de que Netanyahu ya había anunciado que no asistiría, a pesar de la invitación de Egipto.

La oficina de Netanyahu dijo que no asistiría a la cumbre debido a la festividad judía de Simhat Torá, poco después de que se confirmara que planeaba asistir.

Del mismo modo que Israel, el gobierno de Irán tampoco asistirá a la cumbre. Ni su presidente, Masoud Pezeshkian, ni su ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, participarán, pese a la invitación de Egipto, según informó la agencia estatal IRNA. Araghchi aclaró que, aunque Teherán apoya cualquier iniciativa “para poner fin al genocidio de Israel en Gaza” y defender el derecho de los palestinos a la autodeterminación, no podía participar debido a la política de Estados Unidos hacia Irán y por su no reconocimiento a Israel.

