Atención Milei: Lunes de tarde, Donald Trump en Egipto para cumbre de Sharm el-Sheikh

La primera cláusula del plan de 20 puntos de Trump exige que Gaza se convierta en una "zona libre de terrorismo desradicalizada que no represente una amenaza para sus vecinos".

El plan también establece que Hamás no tendrá ningún papel en la futura gobernanza de la Franja, y que su infraestructura militar y armas deben ser "destruidas y no reconstruidas".

Reunión

El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, y el secretario de Estado de USA, Marco Rubio, mantuvieron el sábado una reunión para coordinar los preparativos de la cumbre de Sharm el-Sheikh sobre la reconstrucción de Gaza, que será copresidida por los presidentes egipcio y estadounidense.

image Sobre Gaza: Marco Rubio calificó el evento como “un acontecimiento histórico único” y elogió el papel de Egipto en la búsqueda de “un acuerdo histórico” para estabilizar la región

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio, el encuentro abordó los últimos acontecimientos regionales, la evolución del conflicto palestino-israelí y los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra en Gaza, según Arab News.

La discusión con USA

Los funcionarios discutieron la participación global en la cumbre y la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego. Rubio calificó el evento como “un acontecimiento histórico único” y elogió el papel de Egipto en la búsqueda de “un acuerdo histórico” para estabilizar la región.

La voz de Egipto

Por su parte, Abdelatty subrayó la necesidad de supervisar cada etapa del alto el fuego, y afirmó que el proceso abría “nuevas esperanzas para la región, en particular para el pueblo palestino”. Agregó que los avances recientes “encarnan los valores y objetivos compartidos que unen a Egipto y a Estados Unidos, basados en la búsqueda de soluciones pacíficas y no militares a los conflictos”.

El canciller egipcio reiteró que una solución integral y duradera al conflicto palestino, basada en la creación de dos Estados, sigue siendo esencial para garantizar la estabilidad y la seguridad en Medio Oriente.

Otras noticias en Urgente24:

Sin balas: No hay dólares sino un swap para el Tesoro (el problema de fondo sigue)

'Panic Show' del Congreso a Milei: Aprobada la ley que limita los DNU (pero vuelve al Senado)

Mundial Sub 20: Argentina goleó 4-0 a Nigeria y enfrentará a México en 4tos

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco

Enojo con Leandro Paredes: No volverá a Argentina y piden que le saquen la capitanía