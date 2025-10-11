Donald Trump primero pasará por Israel, donde se dirigirá al parlamento (Knesset) y se reunirá con las familias de los rehenes el lunes 13/10 antes de dirigirse a Sharm el-Sheij, Egipto, para la cumbre, donde se espera la firma de un "documento que pone fin a la guerra en la Franja de Gaza", según el Ministerio de Asuntos Exteriores de El Cairo. ¿Llegará el martes 14/10 a Washington DC donde lo esperará Javier Milei o habrá que demorar este encuentro?
CUMBRES DE ORIENTE
Atención Milei: Lunes de tarde, Donald Trump en Egipto para cumbre de Sharm el-Sheikh
Donald Trump estará el lunes en Israel y Egipto (donde será la cumbra de Sharm el-Sheikh) ¿llega el martes a tiempo donde lo esperará Javier Milei?
Sharm el-Sheikh será la sede de la cumbre que será copresidida por el presidente egipcio Abdel-Fattah El-Sisi y el presidente estadounidense Donald Trump, según un comunicado de la presidencia egipcia.
Ubicado en el extremo sur de la península del Sinaí, el ex pyueblo de pescadores beduinos, Sharm el-Sheij combina playas paradisíacas y vida submarina en el Mar Rojo, uno de los destinos turísticos más modernos y codiciados de Egipto, con resorts de lujo y gran seguridad pública.
El comunicado dijo que más de 2 docenas de líderes mundiales, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro español Pedro Sánchez y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, asistirán a la cumbre.
Una fuente de Hamás cercana al comité negociador del grupo declaró a la AFP el domingo que no participará en la gobernanza de Gaza tras la guerra, mientras los líderes mundiales se preparan para reunirse en Egipto para una cumbre de paz sobre Gaza.
La primera cláusula del plan de 20 puntos de Trump exige que Gaza se convierta en una "zona libre de terrorismo desradicalizada que no represente una amenaza para sus vecinos".
El plan también establece que Hamás no tendrá ningún papel en la futura gobernanza de la Franja, y que su infraestructura militar y armas deben ser "destruidas y no reconstruidas".
Reunión
El ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, y el secretario de Estado de USA, Marco Rubio, mantuvieron el sábado una reunión para coordinar los preparativos de la cumbre de Sharm el-Sheikh sobre la reconstrucción de Gaza, que será copresidida por los presidentes egipcio y estadounidense.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio, el encuentro abordó los últimos acontecimientos regionales, la evolución del conflicto palestino-israelí y los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra en Gaza, según Arab News.
La discusión con USA
Los funcionarios discutieron la participación global en la cumbre y la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego. Rubio calificó el evento como “un acontecimiento histórico único” y elogió el papel de Egipto en la búsqueda de “un acuerdo histórico” para estabilizar la región.
La voz de Egipto
Por su parte, Abdelatty subrayó la necesidad de supervisar cada etapa del alto el fuego, y afirmó que el proceso abría “nuevas esperanzas para la región, en particular para el pueblo palestino”. Agregó que los avances recientes “encarnan los valores y objetivos compartidos que unen a Egipto y a Estados Unidos, basados en la búsqueda de soluciones pacíficas y no militares a los conflictos”.
El canciller egipcio reiteró que una solución integral y duradera al conflicto palestino, basada en la creación de dos Estados, sigue siendo esencial para garantizar la estabilidad y la seguridad en Medio Oriente.
