Día de la Lealtad peronista en movilización por Cristina Kirchner

Memoria: Cómo se gestó el Día de la lealtad

El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores marcharon a Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, iniciando la historia del peronismo. La movilización simbolizó la fuerza del movimiento obrero y consolidó derechos laborales y sociales en Argentina.

A ochenta años, el kirchnerismo recupera esa fecha con caravanas frente al departamento de Cristina Kirchner, en un acto que mezcla homenaje histórico y reclamo político. Así, el ayer de la liberación de Perón se conecta con el hoy, donde el peronismo busca reafirmar su identidad frente a lo que percibe como ataques a sus líderes y conquistas, aunque muy sectorizado.

