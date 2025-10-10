El kirchnerismo convocó para el próximo viernes 17 de octubre a una caravana nacional en conmemoración del Día de la Lealtad peronista, que culminará frente al departamento porteño de Cristina Kirchner, donde la ex presidenta cumple condena judicial, publicó NA.
Día de la Lealtad peronista en movilización por Cristina Kirchner
A 80 años de la marcha que liberó a Perón, el kirchnerismo convoca una caravana nacional frente a la casa de Cristina Kirchner: “Leales de Corazón”, la consigna
La movilización, bajo la consigna “Leales de Corazón”, busca recuperar la épica histórica de la movilización popular y obrera que en 1945 liberó al coronel Juan Domingo Perón y marcó el inicio del peronismo.
El kirchnerismo y la simbología
El comunicado difundido por la cuenta “Argentina con Cristina" destacó que, ochenta años después, el peronismo vuelve a llamar al pueblo frente a un contexto de recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado y deterioro de la salud y la educación públicas.
La multisectorial que coordina la campaña “Cristina Libre” aseguró que la sentencia contra la líder del PJ fue manipulada por sectores de poder mediante un operativo de lawfare, similar al que sufrió el presidente brasileño Lula da Silva.
“El arresto ilegal de Cristina Fernández de Kirchner refleja la continuidad de políticas de exclusión y persecución”, indicó el comunicado, que concluyó con un paralelismo histórico: “Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón”.
Memoria: Cómo se gestó el Día de la lealtad
El 17 de octubre de 1945, miles de trabajadores marcharon a Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón, iniciando la historia del peronismo. La movilización simbolizó la fuerza del movimiento obrero y consolidó derechos laborales y sociales en Argentina.
A ochenta años, el kirchnerismo recupera esa fecha con caravanas frente al departamento de Cristina Kirchner, en un acto que mezcla homenaje histórico y reclamo político. Así, el ayer de la liberación de Perón se conecta con el hoy, donde el peronismo busca reafirmar su identidad frente a lo que percibe como ataques a sus líderes y conquistas, aunque muy sectorizado.
