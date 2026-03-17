Fuerte embestida del oficialismo contra Cristina Kirchner tras su paso por Comodoro Py

En el mismo mensaje, Bullrich sostuvo que durante los gobiernos kirchneristas se habría montado un esquema de corrupción para desviar fondos públicos. Según planteó, se trató de un sistema que incluyó “retornos de obras que nunca se hicieron, contrataciones truchas en tus hoteles y un esquema para enriquecer a Lázaro Báez hasta convertirlo en uno de los mayores dueños de tierras de la Patagonia”.

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La respuesta del Gobierno hacia Cristina Kirchner

Las críticas no se limitaron a Bullrich. Desde la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno también difundieron un mensaje en redes sociales en el que cuestionaron duramente los argumentos de la exmandataria.

En ese comunicado acusaron a Cristina Kirchner de intentar justificar su situación judicial con críticas al contexto económico actual. Según plantearon, la expresidenta “describe una supuesta ‘catástrofe social y económica’ en la Argentina como excusa de su condena y prisión domiciliaria”.

Desde el oficialismo sostuvieron además que las críticas forman parte de una estrategia política más amplia. En ese sentido afirmaron: “Nada de esto es casualidad. Es parte de una ofensiva política y mediática coordinada contra un Gobierno que por primera vez está haciendo lo que el kirchnerismo nunca quiso hacer: ordenar la economía argentina y terminar con décadas de despilfarros”.

El mensaje también incluyó cuestionamientos al desempeño económico de los gobiernos kirchneristas. Allí señalaron que la expresidenta “habla, sin ningún tipo de vergüenza, de inflación superior al 2%” y recordaron que durante su gestión y la del Frente de Todos la inflación alcanzó niveles muy superiores.

En ese sentido remarcaron que el kirchnerismo “tomó un país donde la inflación corría al 4% anual y dejó, en su mandato como presidente, una inflación diez veces mayor; y luego en el Gobierno del que fue parte como vicepresidente, una espiral inflacionaria descontrolada hasta cien veces mayor”.

El debate económico

En su defensa de la actual gestión, el Gobierno también destacó la situación macroeconómica actual y cuestionó las comparaciones realizadas por la exmandataria.

Según señalaron, la administración actual heredó una economía con graves desequilibrios estructurales. “Este Gobierno recibió una economía con inflación de tres dígitos, reservas negativas y casi una década y media sin crecimiento de la actividad ni del empleo registrado”, indicaron.

En esa línea afirmaron que “pretender revertir en dos años el desastre acumulado durante décadas es simplemente negar la realidad”.

El comunicado oficial concluyó con una defensa del rumbo económico del Ejecutivo, al señalar que la actual gestión busca “reconstruir orden fiscal, estabilidad macroeconómica, respeto por la ley y condiciones para el crecimiento”, además de avanzar hacia lo que definieron como “convertir a la Argentina en el país más libre del mundo”.

La nueva polémica vuelve a reflejar el clima de fuerte confrontación política que rodea a las causas judiciales que involucran a la expresidenta, y que cada vez que tienen un nuevo capítulo reavivan el cruce entre el kirchnerismo y el oficialismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2033921564379435142&partner=&hide_thread=false CRISTINA KIRCHNER Y EL RELATO DE LA “CATÁSTROFE”



La expresidente Cristina Fernández de Kirchner intenta describir una supuesta “catástrofe social y económica” en la Argentina como excusa de su condena y prisión domiciliaria.



Nada de esto es casualidad. Es parte de una ofensiva… https://t.co/7whW91FyeI — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 17, 2026

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