Polémica en Francia: Removieron una placa por los 30.000 desaparecidos en la Casa Argentina de París

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En los fundamentos de su iniciativa, Taiana advirtió que lo ocurrido debe analizarse en un contexto más amplio. Según señaló, “este hecho no puede ser interpretado como un suceso aislado o administrativo, sino que debe analizarse en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976 en nuestro país, el cual representó el período más sangriento y oscuro de nuestra historia nacional”.

El diputado también consideró que retirar el símbolo afecta el consenso democrático construido durante décadas en torno a las políticas de derechos humanos. En ese sentido afirmó que “la remoción de este símbolo de memoria constituye una afrenta no solo a las víctimas y sus familiares, sino al consenso democrático que la República Argentina ha construido y sostenido durante décadas a través de sus políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

Taiana recordó además que el homenaje había sido impulsado por organizaciones de argentinos residentes en Francia y cumplía un rol simbólico dentro de la residencia universitaria. Según sostuvo, la placa “cumplía la función vital de recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, rindiendo un justo homenaje a los 30.000 desaparecidos y desaparecidas, y visibilizando el compromiso inquebrantable de nuestro pueblo con la consigna del ‘Nunca Más’”.

El legislador también vinculó el episodio con el clima político actual y apuntó contra el Gobierno nacional. Para Taiana, “esta acción se inscribe en una estrategia constante del actual Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, de fomentar provocaciones bajo la retórica de una supuesta ‘batalla cultural’”.

Y concluyó que “esta remoción deliberada de la placa en París debe ser denunciada como un acto de arbitrariedad ideológica que busca reescribir el pasado y socavar los pilares de la identidad democrática argentina en el exterior”.

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Repercusión en Francia

La controversia incluso cruzó fronteras y llegó a la prensa francesa. El diario Le Monde dedicó una página completa al caso en su edición reciente bajo el título: “En la Ciudad Universitaria de París, la extrema derecha extiende su red desde la Casa de Argentina”.

El artículo señala que el director de la institución “se negó a firmar la Carta de valores de la Ciudad, infringió el principio de laicidad y retiró una placa en memoria de las 30.000 víctimas de la dictadura”.

El tema también generó preocupación dentro de la propia estructura de la Cité Universitaire Internacional de París, el campus que alberga residencias de distintos países.

El presidente de la fundación que coordina el complejo, Jean-Marc Sauvé, afirmó al periódico francés: “Tomo la situación muy en serio y estoy muy atento”.

La explicación oficial

Desde el Gobierno argentino, en tanto, señalaron que el retiro de la placa se produjo en el marco de tareas de mantenimiento y remodelación del edificio.

Consultado por el tema, el Ministerio de Capital Humano —del cual depende la Casa Argentina en París— indicó que la institución “avanza con una puesta en valor integral de sus espacios comunes”.

Según esa cartera, durante los trabajos “se retiraron revestimientos incorporados en años anteriores a fin de reparar superficies, renovar la pintura y adecuar paredes e instalaciones”.

La explicación oficial, sin embargo, fue cuestionada por integrantes de la comunidad argentina en Francia, quienes aseguran que la única modificación visible en el lugar fue precisamente la desaparición de la placa conmemorativa.

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