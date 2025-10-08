El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner (CFK). El hombre, que gatilló un arma en la cabeza de la ex presidenta de la Nación, fue sentenciado a 10 años de prisión, mientras que su ex novia, declarada partícipe necesaria del plan criminal, recibió una pena de 8 años.
INTENTO DE ASESINATO
Atentado a CFK: 10 años de prisión para Sabag Montiel y 8 para Uliarte
En tanto, los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg absolvieron -tal como se esperaba- a Nicolás Carrizo, sindicado como “jefe de los copitos”. La querella y la fiscal de juicio, Gabriel Baigún, habían retirado la acusación en su contra luego de probarse durante el debate que no tuvo ninguna participación en el hecho.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 9 de diciembre, según informó el Tribunal.
En el caso de Sabag Montiel, la Justicia le impuso pena única de 14 años de prisión al unificarla con una condena anterior.
NOTICIA EN DESARROLLO...