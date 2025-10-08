El ministerio del Interior informó que resignará partidas para pagar los $12.169.655.000 que costará reimprimir las boletas, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. Que Javier Milei utilice fondos públicos para dicho fin está generando muchísimo enojo, dado que dice que no hay plata, por ejemplo, para jubilados y Garrahan.
"CON LA TUYA"
Para boletas, sí hay plata: Furia por los $12.000 millones que quiere gastar Milei
El Gobierno dice que reasignará partidas para pagar la reimpresión de boletas (más de $12.000 millones), lo que desató mucho enojo...Define la Junta Electoral.
De todos modos, el que decidirá si hay reimpresión o no es el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla. Pero que el Gobierno pretenda destinar ese enorme monto de dinero público, provoca fuerte rechazo.
"Representan lo peor de la casta", dijo el diputado Facundo Manes en diálogo con C5N, uno de los que criticó al Gobierno por sus "prioridades".
El senador Martín Lousteau también salió a cuestionar duramente esta decisión de Milei: "Para el Garrahan no cumplen la Ley del Congreso porque dicen que no pueden reasignar partidas. Para reimprimir las boletas del amigo de Fred Machado, José Luis Espert, reasignan 12 mil millones de pesos para poner la foto de Karen y Santilli".
Algunas de las repercusiones en X:
