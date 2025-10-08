urgente24
Para boletas, sí hay plata: Furia por los $12.000 millones que quiere gastar Milei

El Gobierno dice que reasignará partidas para pagar la reimpresión de boletas (más de $12.000 millones), lo que desató mucho enojo...Define la Junta Electoral.

08 de octubre de 2025 - 13:57
Mucho enojo con Javier Milei por querer gastar más de $12.000 millones para reimprimir boletas.

Mucho enojo con Javier Milei por querer gastar más de $12.000 millones para reimprimir boletas.

De todos modos, el que decidirá si hay reimpresión o no es el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla. Pero que el Gobierno pretenda destinar ese enorme monto de dinero público, provoca fuerte rechazo.

"Representan lo peor de la casta", dijo el diputado Facundo Manes en diálogo con C5N, uno de los que criticó al Gobierno por sus "prioridades".

El senador Martín Lousteau también salió a cuestionar duramente esta decisión de Milei: "Para el Garrahan no cumplen la Ley del Congreso porque dicen que no pueden reasignar partidas. Para reimprimir las boletas del amigo de Fred Machado, José Luis Espert, reasignan 12 mil millones de pesos para poner la foto de Karen y Santilli".

El oficio enviado por Lisandro Catal&aacute;n al juez Ramos Padilla informando que reasignar&aacute;n partidas del ministerio del Interior para reimprimir boletas.

Algunas de las repercusiones en X:

