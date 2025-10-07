urgente24
POLÍTICA boletas > Luis Caputo > La Libertad Avanza

MIÉRCOLES DE DEFINICIONES

Reimpresión de boletas (BUP): El gobierno tiene todo listo para apelar

El Gobierno advirtió que apelará si la Justicia no acepta reimprimir las boletas (BUP) y aclaró que Luis Caputo seguirá en Washington hasta que viaje Milei.

07 de octubre de 2025 - 21:53
Las BUP en disputa. ¿Quién paga la reimpresión?

Las BUP en disputa. ¿Quién paga la reimpresión?

El Gobierno confirmó que si la Justicia desestima la reimpresión de las Boletas Únicas de Papela (BUP) en la provincia de Buenos Aires, apelará esa medida ya que "La Libertad Avanza, como cualquier partido, tiene prohibido por ley gastar la suma de dinero que eso requiere y excederse de los gastos de campaña".

Tras declinar José Luis Espert, LLA señaló

Si se rechaza en la Justicia la reimpresión de boletas, se hará una presentación judicial porque LLA tiene prohibido por ley gastar esa suma Si se rechaza en la Justicia la reimpresión de boletas, se hará una presentación judicial porque LLA tiene prohibido por ley gastar esa suma

Seguir leyendo

Los apoderados de LLA Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba presentaron un escrito ante la Justicia electoral para solicitar la reimpresión de boletas. a un costo estima en más de $10.000 millones.

Luis Caputo
Luis Caputo seguir&aacute; en USA negociando los verdes que necesita

Luis Caputo seguirá en USA negociando los verdes que necesita

Washington

Trascendió en la casa rosada que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el resto del equipo que lo acompaña en Washington desde el fin de semana para negociar el apoyo financiero del Tesoro estadounidense permanecerán allí hasta la audiencia de Milei con Donald Trump, pautada para el próximo martes.

"No tiene sentido que vuelvan y se vayan otra vez", planteó en declaraciones a un grupo de periodistas de distintos medios, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas.

Por otra parte, la misma fuente descartó que el primer mandatario ordene cambios en el Gabinete antes de las elecciones del 26, mientras que consideró, poco probable, que se sume Mauricio Macri a alguna actividad de campaña de LLA.

"Milei tomará la determinación que considere adecuada para el momento. Todos los funcionarios, somos fichas de cambio. Antes del 27 de octubre No habrá cambios en el Gabinete, después depende del Presidente", señaló el informante.

Más contenido en Urgente24

La película donde nadie está seguro y todo puede pasar

Banco Nación devuelve hasta $300.000: Quiénes pueden aprovechar este beneficio

¿El Nueve le pega a Beto Casella donde más le duele?: Quién suena como reemplazo

La película de 1 hora y 30 que se convirtió en un éxito rotundo

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES