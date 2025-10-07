Reimpresión de boletas (BUP): El gobierno tiene todo listo para apelar

"No tiene sentido que vuelvan y se vayan otra vez", planteó en declaraciones a un grupo de periodistas de distintos medios, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas.

Por otra parte, la misma fuente descartó que el primer mandatario ordene cambios en el Gabinete antes de las elecciones del 26, mientras que consideró, poco probable, que se sume Mauricio Macri a alguna actividad de campaña de LLA.

"Milei tomará la determinación que considere adecuada para el momento. Todos los funcionarios, somos fichas de cambio. Antes del 27 de octubre No habrá cambios en el Gabinete, después depende del Presidente", señaló el informante.

