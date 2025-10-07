El Gobierno confirmó que si la Justicia desestima la reimpresión de las Boletas Únicas de Papela (BUP) en la provincia de Buenos Aires, apelará esa medida ya que "La Libertad Avanza, como cualquier partido, tiene prohibido por ley gastar la suma de dinero que eso requiere y excederse de los gastos de campaña".
MIÉRCOLES DE DEFINICIONES
Reimpresión de boletas (BUP): El gobierno tiene todo listo para apelar
El Gobierno advirtió que apelará si la Justicia no acepta reimprimir las boletas (BUP) y aclaró que Luis Caputo seguirá en Washington hasta que viaje Milei.
Tras declinar José Luis Espert, LLA señaló
Los apoderados de LLA Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba presentaron un escrito ante la Justicia electoral para solicitar la reimpresión de boletas. a un costo estima en más de $10.000 millones.
Washington
Trascendió en la casa rosada que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el resto del equipo que lo acompaña en Washington desde el fin de semana para negociar el apoyo financiero del Tesoro estadounidense permanecerán allí hasta la audiencia de Milei con Donald Trump, pautada para el próximo martes.
"No tiene sentido que vuelvan y se vayan otra vez", planteó en declaraciones a un grupo de periodistas de distintos medios, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas.
Por otra parte, la misma fuente descartó que el primer mandatario ordene cambios en el Gabinete antes de las elecciones del 26, mientras que consideró, poco probable, que se sume Mauricio Macri a alguna actividad de campaña de LLA.
"Milei tomará la determinación que considere adecuada para el momento. Todos los funcionarios, somos fichas de cambio. Antes del 27 de octubre No habrá cambios en el Gabinete, después depende del Presidente", señaló el informante.
