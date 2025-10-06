No es la primera vez que el diario financiero estadounidense The Wall Street Journal menciona que Javier Milei debe dolarizar para resolver sus problemas. En un artículo publicado este domingo (5/10) vuelve sobre el tema pero en un contexto donde anticipa la ayuda de Trump antes de las elecciones aunque pone dudas la acumulación de reservas.
MILEI Y LAS CULPAS
The Wall Street Journal: "La ayuda de USA llegaría antes de las elecciones" pero "el barco hace agua"
El diario financiero The Wall Street Journal publicó un artículo sobre la Argentina de Milei donde insiste en que debe dolarizar “para rescatar su gobierno”.
“Es hora de que Milei deje de echar culpas”
Bajo el título “Es hora de que Milei deje de echar culpas”, la columnista del diario financiero The Wall Street Journal Mary Anastasia O’Grady reitera la posición del medio de que Javier Milei debe dolarizar para resolver los problemas económicos de la Argentina y analiza el contexto de su gobierno en medio de las negociaciones con la Administración Trump por una paquete de ayuda financiera.
La columnista recuerda que Milei llegó a la presidencia con la promesa de “liberar a la Argentina del control de una casta privilegiada y dolarizar la economía”, pero en su lugar ahora “trabaja para rescatar el régimen del peso”, lo que “beneficia a los bancos locales y a las empresas que acceden a dólares”.
Luego, analiza la ayuda ofrecida por los Estados Unidos. “El Departamento del Tesoro de EE.UU. está preparado para negociar una línea de swap por 20.000 millones de dólares para la Argentina” y también “podría comprar deuda argentina y otorgar crédito de respaldo”. Pero advierte que “el secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue menos claro sobre esos planes ” por lo cual el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo que viajar a Washington para interiorizarse sobre la ayuda concreta que podría recibir la gestión Milei y los tiempos. “El peso dejó de caer, por ahora”, aclara el WSJ.
El medio recuerda que hubo una corrida cambiaria la semana pasada después de que el Banco Central “restringiera la compra de dólares al tipo de cambio oficial, sobrevaluado”, admitiendo que “las reservas estaban bajando” y que “la suspensión de las retenciones a las exportaciones de granos generó ingresos de divisas, pero no engrosó las reservas”.
Mayoría peronista en el Congreso
Tras hacer un repaso sobre la coyuntura económica argentina, la columnista del WSJ pasa al plano electoral que enfrente Milei: “Un mal desempeño podría dejarlo frente a una mayoría peronista en el Congreso” y concluye que “el historial legislativo de la coalición peronista demuestra que, si tiene la oportunidad, desmantelará con gusto la disciplina fiscal que Milei se esforzó en lograr”.
Como buena noticia para Milei, O’Grady afirma la que la ayuda de USA al presidente argentino puede llegar “antes de las elecciones”, aunque advierte que “el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de EE.UU. quieren que la Argentina aumente sus reservas; en cambio, el barco hace agua ”.
Luego, plantea un escenario negativo si se pierden los comicios: “el temor a un avance del peronismo en el Congreso haría más probable una devaluación ”, generando “un salto inflacionario y más pobreza” de lo cual culpa al mandatario: “Milei y el liberalismo económico que promueve serían los culpables”.
En esa línea, el WSJ insiste que para Milei “la dolarización, independientemente del resultado electoral, sigue siendo la mejor opción para rescatar su gobierno y su legado”. “Basta con dejar que el mercado descubra el precio real del peso y aprovechar ese momento para dolarizar a esa tasa”, completa.
Y asegura que con eso “pondría fin a la incertidumbre cambiaria y a la necesidad de controles de capital; las tasas de interés caerían y la confianza de los inversores aumentaría”.
Es más, indica que “si la libre flotación provoca una devaluación, el período de recuperación sería sustancialmente más corto con la adopción del dólar” y que Milei “llegaría a las presidenciales de 2027 con el viento a favor”.
Y finaliza: “Milei se está quedando sin excusas para eludir su promesa de campaña de 2023 de dolarizar. Es hora de dejar de patear el problema hacia adelante ”.
