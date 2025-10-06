The Wall Street Journal: "La ayuda de USA llegaría antes de las elecciones" pero "el barco hace agua"

El medio recuerda que hubo una corrida cambiaria la semana pasada después de que el Banco Central “restringiera la compra de dólares al tipo de cambio oficial, sobrevaluado”, admitiendo que “las reservas estaban bajando” y que “la suspensión de las retenciones a las exportaciones de granos generó ingresos de divisas, pero no engrosó las reservas”.

Mayoría peronista en el Congreso

Tras hacer un repaso sobre la coyuntura económica argentina, la columnista del WSJ pasa al plano electoral que enfrente Milei: “Un mal desempeño podría dejarlo frente a una mayoría peronista en el Congreso” y concluye que “el historial legislativo de la coalición peronista demuestra que, si tiene la oportunidad, desmantelará con gusto la disciplina fiscal que Milei se esforzó en lograr”.

Como buena noticia para Milei, O’Grady afirma la que la ayuda de USA al presidente argentino puede llegar “antes de las elecciones”, aunque advierte que “el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de EE.UU. quieren que la Argentina aumente sus reservas; en cambio, el barco hace agua ”.

Bessent-Milei- Global citizen El Presidente Javier Milei recibió el premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, entregado por el Secretario del Tesoro de USA, Scott Bessent.

Luego, plantea un escenario negativo si se pierden los comicios: “el temor a un avance del peronismo en el Congreso haría más probable una devaluación ”, generando “un salto inflacionario y más pobreza” de lo cual culpa al mandatario: “Milei y el liberalismo económico que promueve serían los culpables”.

En esa línea, el WSJ insiste que para Milei “la dolarización, independientemente del resultado electoral, sigue siendo la mejor opción para rescatar su gobierno y su legado”. “Basta con dejar que el mercado descubra el precio real del peso y aprovechar ese momento para dolarizar a esa tasa”, completa.

Y asegura que con eso “pondría fin a la incertidumbre cambiaria y a la necesidad de controles de capital; las tasas de interés caerían y la confianza de los inversores aumentaría”.

Es más, indica que “si la libre flotación provoca una devaluación, el período de recuperación sería sustancialmente más corto con la adopción del dólar” y que Milei “llegaría a las presidenciales de 2027 con el viento a favor”.

Y finaliza: “Milei se está quedando sin excusas para eludir su promesa de campaña de 2023 de dolarizar. Es hora de dejar de patear el problema hacia adelante ”.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Votar, sin trabajo o con salarios destruidos: El poder adquisitivo, en niveles de 2001

Se bajó José Luis Espert luego de una cadena de mentiras sobre su relación con narcos

Los 5 videos que demolieron la candidatura de Espert en apenas una semana

Chiqui Tapia en el centro de la polémica: Qué pasó con River y Estudiantes