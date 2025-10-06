Chiqui Tapia en el centro de la polémica: Qué pasó con River y Estudiantes

El encuentro tuvo dos grandes polémicas (y una tercera que se retomará en el encuentro de River).

La primera, fue el gol que convirtió Jhonatan Candia. Allí se ve que hubo una plancha de Bruera sobre el central Rodríguez, del Pincha.

image

A los 22 de la segunda parte llegó la otra gran polémica. Carrillo asistió de cabeza el zurdazo de Palacios que se transformaba en gol pero el línea sancionó posición adelantada.

A priori, ninguno de los dos parecía en posición de adelanto pero de igual manera el tanto fue anulado.

Al terminar el encuentro y en conferencia de prensa, Eduardo Domínguez confesó haberle preguntado al juez del encuentro si "dormía tranquilo" luego de todo lo que sucedió y aseguró irse triste por el resultado.

Rosario Central vs River Plate

Otro de los equipos que, desde la vuelta de Ángel Di María al fútbol argentino, es mirado de reojo por muchos, es Rosario Central.

Ayer 5 de octubre, el partido del Canalla fue uno de los más relevantes de la jornada debido a que enfrentó a River Plate de Marcelo Gallardo y lo venció 2 a 1.

Hubo dos grandes polémicas en la jornada del gigante de Arroyito.

La primera fue a los 27 de la primera parte cuando Miguel Borja convertía su segundo gol y Facundo Colidio desvío la pelota en offside. Hubo revisión y no quedó del todo claro por qué anularon el tanto pero lo cierto es que estuvo bien que no haya sido convalidado.

image

La otra, fue la expulsión de Juan Portillo, que estuvo perfectamente expulsado porque agarró del cuello a Ángel Di María y luego, estando amonestado, fue al piso de manera vehemente.

Marcelo Gallardo, finalizado el partido declaró: "No voy a hablar puntualmente del arbitraje. No voy a ser el único, porque siempre quedás muy solo en esto. No queda otra que adaptarse al sistema. Hay que callarse, porque el que habla es sancionado."

