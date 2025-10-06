River Plate perdió 1-2 con Rosario Central en el Gigante de Arroyito mientras que Estudiantes de La Plata, igualó 1 a 1 con Barracas Central en condición de local. En el Pincha y el Millonario miran de reojo al arbitraje y al presidente de AFA Chiqui Tapia.
OTRA VEZ...
Chiqui Tapia en el centro de la polémica: Qué pasó con River y Estudiantes
Nuevamente miradas de reojo a AFA de Chiqui Tapia. ¿Qué pasó con River Plate y Estudiantes de La Plata?
Eduardo Domínguez por el lado del conjunto platense y Marcelo Gallardo representando el club de Núñez, no dejaron pasar las actuaciones de Nazareno Arasa y Yael Falcón Pérez, respectivamente.
Estudiantes vs Barracas Central (Chiqui Tapia)
Es cierto que Barracas Central suele partir desde las suspicacias que genera su vínculo histórico con Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA y exdirigente del club.
De igual manera, lo que sucedió ayer domingo 5 de octubre, fue bastante polémico porque además de beneficiar al Guapo, el arbitraje de Arasa fue en perjuicio de Estudiantes de La Plata de Juan Sebastián Verón (contrincante de la conducción de AFA).
El encuentro tuvo dos grandes polémicas (y una tercera que se retomará en el encuentro de River).
La primera, fue el gol que convirtió Jhonatan Candia. Allí se ve que hubo una plancha de Bruera sobre el central Rodríguez, del Pincha.
A los 22 de la segunda parte llegó la otra gran polémica. Carrillo asistió de cabeza el zurdazo de Palacios que se transformaba en gol pero el línea sancionó posición adelantada.
A priori, ninguno de los dos parecía en posición de adelanto pero de igual manera el tanto fue anulado.
Al terminar el encuentro y en conferencia de prensa, Eduardo Domínguez confesó haberle preguntado al juez del encuentro si "dormía tranquilo" luego de todo lo que sucedió y aseguró irse triste por el resultado.
Rosario Central vs River Plate
Otro de los equipos que, desde la vuelta de Ángel Di María al fútbol argentino, es mirado de reojo por muchos, es Rosario Central.
Ayer 5 de octubre, el partido del Canalla fue uno de los más relevantes de la jornada debido a que enfrentó a River Plate de Marcelo Gallardo y lo venció 2 a 1.
Hubo dos grandes polémicas en la jornada del gigante de Arroyito.
La primera fue a los 27 de la primera parte cuando Miguel Borja convertía su segundo gol y Facundo Colidio desvío la pelota en offside. Hubo revisión y no quedó del todo claro por qué anularon el tanto pero lo cierto es que estuvo bien que no haya sido convalidado.
La otra, fue la expulsión de Juan Portillo, que estuvo perfectamente expulsado porque agarró del cuello a Ángel Di María y luego, estando amonestado, fue al piso de manera vehemente.
Marcelo Gallardo, finalizado el partido declaró: "No voy a hablar puntualmente del arbitraje. No voy a ser el único, porque siempre quedás muy solo en esto. No queda otra que adaptarse al sistema. Hay que callarse, porque el que habla es sancionado."
