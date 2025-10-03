Duro Golpe para Marcelo Gallardo: Maxi Salas estará 'parado' por 2 fechas tras la roja ante Riestra

DUROGOLPEPARAMARCELOGALLARDOMAXISALASESTARAPARADOPOR2FECHASTRASLAROJAANTERIESTRAFOTO3 Marcelo Gallardo sufrirá la baja sensible de Maxi Salas tras ser suspendido por dos fechas luego de ser expulsado en el partido River y Deportivo Riestra.

La expulsión de Maxi Salas en la caída de River ante Riestra

Maxi Salas quedó envuelto en una verdadera polémica en la noche de este último domingo 28/09 en el estadio Monumental tras la caída de River ante Deportivo Riestra 1-2 por el partido que correspondió a la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

Todo se desencadenó a falta de 10’ para el final del encuentro, y tras una disputa donde no faltó el contacto con Randazzo, el delantero se descargó con el asistente Pablo Gualtieri, sorprendido por la acalorada reacción del delantero.

“Le dijo la con… de tu madre”, afirmó el árbitro principal, Pablo Echavarría, quien escuchó con claridad el insulto debido a que el asistente tenía el intercomunicador encendido, por lo que no dudó ni un segundo en expulsarlo. De hecho, Gualtieri ni siquiera tuvo que hablar con el juez principal para que este tomara la decisión.

Deportivo Riestra venció 2-1 a River en el Monumental y se afianzó como líder del Grupo B

River Plate cayó 2-1 frente a Deportivo Riestra en el estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2025.

Tras esta dura caída en Núñez, el “Millonario” se quedó en el segundo puesto del Grupo B, con 18 unidades. Mientras el “Blanquinegro” le sacó la punta del grupo con 4 puntos de diferencia.

Los dos goles del equipo comandado por el director técnico Gustavo Oscar Benítez fueron realizados por Antony Alonso y Pedro David Ramírez. El único tanto del conjunto liderado por Marcelo Gallardo llegó de la mano de Giuliano Galoppo.

River finalizó los últimos minutos del segundo tiempo con un jugador menos. Maximiliano Salas se retiró expulsado por una fuerte protesta al juez de línea.

River clasificó a las semifinales y Gallardo respiró aliviado

River le ganó por 1 a 0 a Racing en el Gigante de Arroyito y se metió en las semifinales de la Copa Argentina, en donde se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Con el único tanto de Maximiliano Salas a los cinco minutos del partido, el equipo de Marcelo Gallardo dejó en el camino a un rival complicado, que está enfocado en la Copa Libertadores, y se metió entre los cuatros mejores del certamen.

A los 5’ del partido, Marcos Acuña metió un largo pelotazo por la izquierda para la carrera de Facundo Colidio, quien ni bien pisó el área de Racing, lo vio solo a Maximiliano Salas y lo asistió para que cruzara el remate que decretó el 1 a 0 de River.

