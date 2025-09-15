Scaloni no quiere repetir el drama de Qatar 2022 y avisó: la lista, a última hora

Venezuela -Argentina La lista de Scaloni

Un rápido repaso trae nombres que se dirimen entre la convocatoria a la Copa del Mundo o no y que Scaloni, seguramente, los tiene en su baraja: de Franco Mastantuono a Nico Paz, de Valentín Carboni a Claudio Echeverri, de Paulo Dybala a Matías Soulé, de Julio Soler a Facundo Medina, de Juan Foyth a Leo Balerdi. De Taty Castellanos a Santi Castro.

Scaloni: "Hay un montón de amistosos"

"Falta todavía, siempre que se juega con esta camiseta hay que ser protagonista. Pero más allá de eso, por la experiencia del último Mundial, que teníamos la lista conformada y en la anterior semana se cayeron dos jugadores, sería conveniente esperar hasta último momento para ver cómo llegan los futbolistas, si todo está bien", dijo Scaloni en el evento de AFA.

Nico Paz recalcula por Mastantuono: el Real Madrid no tiene lugar para los dos ¿Nico Paz se meterá en la lista? FOTO: CLAUDIO FANCHI/NA

"Hay un montón de amistosos y un montón de chicos que nos pueden aportar y seguir viéndolos", cerró.

Con respecto a "la experiencia del último Mundial", Scaloni se refiere a Nico González y Joaquín Correa, quienes formaban parte de la nómina oficial pero fueron desafectados por problemas físicos. En su lugar ingresaron Ángel Correa y Thiago Almada.

