La Selección Argentina de Fútbol afrontará, esta noche (9/9) y ante Ecuador, la última jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Cómo parará el equipo Scaloni sin Lionel Messi.
ELIMINATORIAS
Sin Lionel Messi, cómo formará la Selección Argentina ante Ecuador
Con la ausencia de Lionel Messi -desafectado para regresar al Inter Miami-, la Selección Argentina se prepara para cerrar su participación en las Eliminatorias.
La Albiceleste no contará con la presencia de 'La Pulga', quien fue desafectado para enfocarse en la MLS con su Inter Miami. El capitán del seleccionado mayor explicó:
El elenco campeón del mundo viene de superar por 3-0 a Venezuela en su última localía previa a la Copa del Mundo y manda en la tabla con 38 puntos con un saldo de 12 victorias, dos empates y tres derrotas.
La Scaloneta ya tiene asegurado su lugar para defender el cinturón de campeón obtenido en Qatar 2022 y, además, se garantizó el primer puesto en las presentes Eliminatorias, ya que sus perseguidores quedaron a diez o más unidades.
El historial entre Argentina y Ecuador
La Selección Argentina arrastra una racha de ocho partidos invicta frente a Ecuador. La última victoria de la Tri fue el 8 de octubre de 2015, en el comienzo de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.
Desde entonces, hubo dos empates y seis triunfos albicelestes, entre ellos el recordado 3-1 con hat-trick de Lionel Messi que selló la clasificación al Mundial, y los cruces de cuartos de final en las Copas América 2021 y 2024, ambos con pase para la Scaloneta.
En el historial general, se enfrentaron 41 veces, con 24 victorias de Argentina, 12 empates y apenas cinco triunfos ecuatorianos.
Fuerte: Sebastián Beccacece se la pudrió a la Selección Argentina
En la previa del encuentro entre Ecuador y Argentina, el entrenador de la Tri, Sebastián Beccacece, dejó sus sensaciones (y algo más...).
"Enfrentaremos a Argentina con el mismo respeto que a todos los rivales, se trata del campeón del mundo, pero queremos romper una racha y poderle ganar. Ese es un gran desafío para nuestro equipo, y poderle brindar una alegría a nuestra gente", resaltó.
Además, reconoció que hay muchas cosas que todavía tienen que mejorar, pero que también su equipo ha sido capaz de sacar un 45 % de puntos jugando de visitante y que han logrado "jugar de igual a igual" fuera de la altura de Quito.
En esa línea, el ex DT de Independiente y Racing dejó una desafiante frase que causó ruido en la Argentina:
Y cerró: "Tengo la sensación de que cada vez que vengo a una rueda de prensa no se valora o no se reconoce lo que hacen los jugadores. Yo no necesito un reconocimiento".
La probable formación de Ecuador vs. la Selección Argentina
Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia.
La probable formación de la Selección Argentina vs. Ecuador, por las Eliminatorias
Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González; Thiago Almada, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone.
Seguí leyendo en Golazo24
Guillermo Barros Schelotto levanta cabeza pero exBoca le recuerda al Tevez suplente
Ecos de la victoria de Fuerza Patria: el cruce entre arqueros del que todos hablan
Escándalo en Estudiantes de La Plata por lo que pasó con Esteban Trebucq