Sin Lionel Messi, cómo formará la Selección Argentina ante Ecuador

La Scaloneta ya tiene asegurado su lugar para defender el cinturón de campeón obtenido en Qatar 2022 y, además, se garantizó el primer puesto en las presentes Eliminatorias, ya que sus perseguidores quedaron a diez o más unidades.

El historial entre Argentina y Ecuador

La Selección Argentina arrastra una racha de ocho partidos invicta frente a Ecuador. La última victoria de la Tri fue el 8 de octubre de 2015, en el comienzo de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Desde entonces, hubo dos empates y seis triunfos albicelestes, entre ellos el recordado 3-1 con hat-trick de Lionel Messi que selló la clasificación al Mundial, y los cruces de cuartos de final en las Copas América 2021 y 2024, ambos con pase para la Scaloneta.

En el historial general, se enfrentaron 41 veces, con 24 victorias de Argentina, 12 empates y apenas cinco triunfos ecuatorianos.

image El último antecedente entre Ecuador y Argentina: 1-1 por 4tos. de final de Copa América 2024 y victoria albiceleste 4 a 2 en los penales.

Fuerte: Sebastián Beccacece se la pudrió a la Selección Argentina

En la previa del encuentro entre Ecuador y Argentina, el entrenador de la Tri, Sebastián Beccacece, dejó sus sensaciones (y algo más...).

"Enfrentaremos a Argentina con el mismo respeto que a todos los rivales, se trata del campeón del mundo, pero queremos romper una racha y poderle ganar. Ese es un gran desafío para nuestro equipo, y poderle brindar una alegría a nuestra gente", resaltó.

Además, reconoció que hay muchas cosas que todavía tienen que mejorar, pero que también su equipo ha sido capaz de sacar un 45 % de puntos jugando de visitante y que han logrado "jugar de igual a igual" fuera de la altura de Quito.

En esa línea, el ex DT de Independiente y Racing dejó una desafiante frase que causó ruido en la Argentina:

Y cerró: "Tengo la sensación de que cada vez que vengo a una rueda de prensa no se valora o no se reconoce lo que hacen los jugadores. Yo no necesito un reconocimiento".

La probable formación de Ecuador vs. la Selección Argentina

Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Ecuador, por las Eliminatorias

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González; Thiago Almada, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone.

