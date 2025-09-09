Nuevo iPhone Air / Pro Max 17, ultradelgado con chip A19 Pro

5,6 milímetros es el grosor del nuevo integrante de la familia iPhone. Para ponerlo en contexto, el iPhone 16 Plus, su predecesor, tiene un grosor de 7,8 milímetros, lo que supone un adelgazamiento de 2,2 milímetros. Esto ayuda a que sea más ligero, pasando de los 199 gramos del iPhone 16 Plus a 165 gramos.
Además, el diseño destaca por el módulo donde va la cámara, que ahora es horizontal y ocupa toda la anchura del teléfono. Aquí es donde han encontrado el espacio para colocar todos los componentes. Por lo demás, mantiene la estética habitual con esquinas redondeadas, bordes rectos y la isla dinámica en la parte superior de la pantalla.
Apple lo ha fabricado sobre un chasis de titanio de grado 5 y cuenta con cristal Ceramic Shield 2. Según Apple, es 5 veces más resistente a roturas y 3 veces más resistente a arañazos: habría corregido las quejas que provocó el iPhone 16.
El iPhone 16 fue criticado por cierta propensión a doblarse, y batería de capacidad insuficiente. Luego, Apple cambió y el iPhone fue 3% más grueso que su predecesor.
La pantalla mide 6,5 pulgadas, viene con tecnología ProMotion y el pico máximo de brillo es de 3.000 nits.
Ultradelgado
Reducir tanto el grosor planteó interrogantes sobre la batería. Apple ha dicho que rediseñó el interior para maximizar el espacio de la batería con autonomía de 1 día completo.
Es una nueva batería MagSafe más delgada y en su web hasta dan los datos de la duración si la usamos. No es buena señal para la autonomía.
Ahora, Apple destacó la durabilidad y la duración de la batería del iPhone Air en su presentación.
Apple dijo que su modelo base iPhone 17 comenzaría en US$ 799 (en USA), que es el mismo precio que su predecesor.
El iPhone Air tiene un precio inicial de US$ 999, igual al precio inicial anterior de la línea Pro.
Pero el iPhone 17 Pro tendrá un precio inicial de US$ 1.099 (en USA), un aumento de US$ 100 respecto al modelo de 2024, aunque incluye más espacio de almacenamiento. El 17 Pro Max tiene un precio inicial de US$ 1.199, similar al del año pasado.
