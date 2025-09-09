Nuevo iPhone Air / Pro Max 17, ultradelgado con chip A19 Pro

La pantalla mide 6,5 pulgadas, viene con tecnología ProMotion y el pico máximo de brillo es de 3.000 nits.

Embed #Ahora: Apple presenta los nuevos AirPods 3 como “la mejor cancelación activa de ruido del mundo”

- traducción en vivo

- 8 horas de batería

- Por primera vez con IP57 (resistencia a agua y polvo)

- Detectará de ritmo cardiaco #appleevent pic.twitter.com/V4MnpDvD0I — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) September 9, 2025

Ultradelgado

Reducir tanto el grosor planteó interrogantes sobre la batería. Apple ha dicho que rediseñó el interior para maximizar el espacio de la batería con autonomía de 1 día completo.

Es una nueva batería MagSafe más delgada y en su web hasta dan los datos de la duración si la usamos. No es buena señal para la autonomía.

Ahora, Apple destacó la durabilidad y la duración de la batería del iPhone Air en su presentación.

Apple dijo que su modelo base iPhone 17 comenzaría en US$ 799 (en USA), que es el mismo precio que su predecesor.

El iPhone Air tiene un precio inicial de US$ 999, igual al precio inicial anterior de la línea Pro.

Pero el iPhone 17 Pro tendrá un precio inicial de US$ 1.099 (en USA), un aumento de US$ 100 respecto al modelo de 2024, aunque incluye más espacio de almacenamiento. El 17 Pro Max tiene un precio inicial de US$ 1.199, similar al del año pasado.

Embed

---------------------------

Más noticias en Urgente24:

"Sigue sin escuchar": Maximiliano Pullaro se volvió a plantar contra Javier Milei

Scott Bessent a Bill Pulte: "Te voy a dar un puñetazo en la cara"

El día después, arde La Libertad Avanza: Gordo Dan vs. Maximiliano Bondarenko

César Mansilla lo registró, Santiago Caputo erró ¿y Javier Milei qué onda?