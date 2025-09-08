César Mansilla lo registró, Santiago Caputo erró ¿y Javier Milei qué onda?

¿Cómo fue que el corte del 29/08 de Nueva Comunicación / César Mansilla, 1 semana antes del comicio, anticipó una diferencia abultada, superior a la que esperaba 'la City' y el propio Javier Milei, quien en su discurso de cierre de campaña en Morón habló de 'empate técnico'?

A Urgente24, Mansilla le comentó: "La gente estaba muy enojada". ¿Cómo fue que conoció el humor ciudadano? "Hicimos una parte con planilla domiciliaria".

Esto permite rebobinar un diálogo de Urgente24 días antes con Hugo Haime, acerca de la elaboración de encuestas. Haime había mencionado lo importante de volver a las encuestas domiciliarias, que permite conocer 'face-to-face' a quien opina. Realizar investigaciones de opinión pública sólo considerando las opiniones en redes sociales o encuestas digitales o por teléfono móvil son más baratas pero tienen un mayor riesgo de error.

Pero el malhumor de los encuestados, que era evidente, según Mansilla, ¿por qué creyeron los Milei y Santiago Caputo que era contra los 'Kukas' y no contra LLA? Un malhumorado vota en contra o no concurre a sufragar. Profundizar en los motivos del malhumor es esencial para los Milei y Santiago Caputo si realmente piensan mejorar en octubre pero es probable que ese malhumor no se circunscriba a Provincia de Buenos Aires.

mansilla Nueva Comunicación, 1 semana antes del comicio bonaerense.

Focus Group son las investigaciones en universos acotados y preseleccionados. Una socióloga destacó, complementando lo de Nueva Comunicación, que un grupo de jóvenes consultados en 2023 afirmaba que estaban enojados porque no podían comprar una casa y, entonces, no podrían tener familia. Esos mismos jóvenes encuestados en 2025 afirmaron que estan enojados porque no pueden llegar a fin de mes. Ni hablar ya de un préstamo para una casa. No se puede subestimar esto, Miguel Angel Boggiano / Antonio Laje / Diego Valenzuela. Un poco de autocrítica.

milei candidatos -villa celina Javier Milei, de campaña en La Matanza: ¡¡...!!

Santiago Caputo

¿Y cuál fue la metodología de las encuestas que alimentaron a Santiago Caputo, el estrategia electoral de Javier Milei?

Muy probablemente utilizó un mix de redes y teléfono móvil. ¿Así fue como parió la consigna "Kirchnerismo Nunca Más"? Gravísimo error cuando Cristina Fernández de Kirchner no estaba en una lista de candidatos en una campaña cuyo liderazgo lo había asumido Axel Kicillof, pese a las objeciones / amenazas públicas de Máximo Kirchner / La Cámpora y Martín Insaurralde.

Muchos cuestionan a Karina Milei, y sin duda ella erró en una cantidad de decisiones, pero el plan de batalla fue de Santiago Caputo, quien imaginó una legislativa 2025 anti K.

¿Santiago Caputo lo hizo por impotencia, ya que que no podía cambiar la macroeconomía de Milei, o porque realmente creía que esa opción era útil?

¿Quién dijo que el eje del sufragio pasaba por la grieta K / No K?

¿Santiago Caputo también creyó el 'relato' de Luis Caputo y el Grupo Anker de que la pobreza disminuyó en la Argentina 2024?

Es evidente que en una economía frenada desde hace 3 meses, lo que provoca no sólo pobreza sino dificultades de empleo, con deterioro en la atención hospitalaria y el freno de la asistencia del PAMI, por ejemplo, los K no interesan y sí el deseo de castigar a Milei, aprovechando que es el margen que permite una elección legislativa.

En cuanto a Karina Milei / 'Lule' Menem, fue cuestionable su decisión de elegir a peronistas despreciados por los peronistas como Sebastián Pareja y 'el Nene' Vera para organizar la elección porque ellos no pueden movilizar a los aliados del exPRO, cuya incorporación era fundamental para el comicio, según LLA.

Los nuevos aliados exPRO tienen sus propios códigos y costumbres que desconoce la horda que no es libertaria que no representa nada nuevo y sí casi todo lo de lo viejo.

Luis Caputo

El Grupo Anker ha fracasado. Pero Javier Milei también, porque en muchas decisiones prevaleció la opinión de Milei por sobre la del Grupo Anker.

De todos modos, ambos coincidieron en que la clave de la economía era tranquilizar a los agentes financieros 'planchando' el dólar -lo que ayudaría a bajar la inflación- y permitiéndoles el negocio del 'carry trade'. Pero ¿qué derrama de todo eso al elector?

Javier Milei, al igual que el Grupo Anker, desprecian a la microeconomía, y se enfocaron en una agenda negativa: la de los recortes de Federico Sturzenegger, que incluyó rubros que no toleran los propios electores que buscaban Pareja / Vera: obra pública / educación pública / salud pública.

Cuando las sospechas sobre cambios en la política cambiaria luego de octubre -es obvio que la paridad cambiaria es irreal-, los mercados 'se anticiparon' y demandaron dólares, y la respuesta fue intervenir y subir las tasas de interés en pesos, ahorcando a la microeconomía.

El PRO

La estrategia de Santiago Caputo y los Milei fue apropiarse del PRO sin aceptar un cogobierno con Mauricio Macri. En teoría bastaba con Patricia Bullrich, y luego sumar a Cristian Ritondo y sus aliados, con la tolerancia de Mauricio Macri por motivos inexplicables.

Es evidente que esto ha fracasado aunque logró el suicidio público de Macri porque el elector del exPRO no aceptó ese 'rejunte'. Pero lo más grave es el error en la percepción de quien es el elector del exPRO que tienen Santiago Caputo y los Milei.

El PRO no fue un partido de derecha. Para llegar a un acuerdo con la UCR y la CC-ARI, Jaime Durán Barba inspiró a Marcos Peña y Horacio Rodríguez Larreta para que llevaran a Mauricio Macri hacia el centro. En el mejor de los casos, centroderecha. Pero no derecha.

Hubo otros errores de percepción. Por ejemplo, creer que porque los Milei y Luis Caputo visitaron el predio de la Sociedad Rural Argentina, iban a conseguir el voto del campo -en PBA dominado por Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) / Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)-, prometiendo "Kirchnerismo Nunca Más". Una estupidez.

Lo que reclamaban los productores era la eliminación de las retenciones que le reclamaban los productores. Milei y Caputo les ofrecieron sarasa...

Cuidado con lo que sucederá ahora: la solución no es despedir a Pareja / Vera para convocar a Las Fuerzas del Cielo, que sólo saben agredir a quien perciben opositor. ¿Quién dijo que esa es la expectativa del elector promedio 2025? Pudo servir en 2023 pero las decisiones tienen un tiempo y espacio. Ignorarlo es costoso.

El Gran Dilema

Javier Milei tiene que tomar una decisión trascendente: ¿buscará ganar los comicios de octubre o intentará lograr gobernabilidad hasta 2027?

No es la mismo y son caminos bien diferentes.

Ganar los comicios de octubre requiere hoy día de decisiones muy puntuales que, al parecer, Milei no acepta conceder. Por ejemplo, revisar lo referente al PAMI o a lo jubilatorio o a lo hospitalario o la obra pública.

Pensar hacia 2027 requiere de un nuevo esquema de alianzas. Con lo que tiene, no alcanza. Quizás LLA no consiga las bancas que pensaba ganar en octubre. ¿Cómo sobrevive? ¿Con quiénes aliarse, en qué condiciones y a qué costo?

Javier Milei no lo sabe aún. Él luce confundido. Siempre afirmó que no tiene mandíbula de cristal pero deberá demostrarlo.

