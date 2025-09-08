A pesar de la derrota, Milei volvió a hacer alarde de la motosierra

En ese sentido también se expreso el ministro de Economía, Luis Caputo, en un tuit tras conocerse los resultado, que exhibió que LLA quedó 13 puntos debajo del peronismo y no alcanzaba ni siquiera el 35% de los votos escrutados.

"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", declaró Caputo en un mensaje tendiente a mitigar la volatilidad de los mercados, que sin embargo respondieron con un alza del dólar del 5% y una caída de los bonos que llevó al Riesgo País hasta los 1.100 puntos básicos.

Un abrazo a todos — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 8, 2025

LLA perdió en 6 de las 8 secciones electorales bonaerenses frente a Fuerza Patria, el sello que aglutinó a las distintas tribus del peronismo. En el resultado consolidado, el oficialismo local se impuso con el 47% de los votos, sobre el 33% del espacio libertario, cuando se había contado el 98% de los votos.

El resultado repercutió con varias lecturas, pero la principal es que se se produjo en el principal distrito electoral un voto castigo al plan económico desplegado en los casi 2 años de gestión de Javier.