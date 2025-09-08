Aunque la catastrófica derrota de LLA en las elecciones bonaerenses del domingo significaron una fuerte impugnación de la gestión económica libertaria, un día después Javier Milei reivindicó la motosierra, el símbolo del ajuste en el gasto público que ha practicado hasta aquí.
LLAMATIVO MENSAJE
A pesar de la derrota, Milei volvió a hacer alarde de la motosierra
Curiosa manifestación del Presidente: un día después de que el ajuste haya sido duramente impugnado en las elecciones bonaerenses, el Presidente hizo exhibición de su símbolo.
El Presidente recibió este lunes al titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y en la foto que distribuyó la Casa Rosada se destaca en un primer plano la motosierra de decoración que suele estar en el despacho presidencial.
Si bien ese elemento suele estar en ese lugar, exhibirlo un día después de la derrota electoral parece una suerte de alarde que desconoce el mensaje de las urnas.
Aunque no debería sorprender ya que en su discurso en el búnker de LLA el domingo, Milei adjudicó la derrota a "errores políticos", que prometió corregir, y la desligó de los efectos de su plan económico. Por el contrario, ratificó su política fiscal, monetaria y cambiaria.
En ese sentido también se expreso el ministro de Economía, Luis Caputo, en un tuit tras conocerse los resultado, que exhibió que LLA quedó 13 puntos debajo del peronismo y no alcanzaba ni siquiera el 35% de los votos escrutados.
"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos", declaró Caputo en un mensaje tendiente a mitigar la volatilidad de los mercados, que sin embargo respondieron con un alza del dólar del 5% y una caída de los bonos que llevó al Riesgo País hasta los 1.100 puntos básicos.
LLA perdió en 6 de las 8 secciones electorales bonaerenses frente a Fuerza Patria, el sello que aglutinó a las distintas tribus del peronismo. En el resultado consolidado, el oficialismo local se impuso con el 47% de los votos, sobre el 33% del espacio libertario, cuando se había contado el 98% de los votos.
El resultado repercutió con varias lecturas, pero la principal es que se se produjo en el principal distrito electoral un voto castigo al plan económico desplegado en los casi 2 años de gestión de Javier.