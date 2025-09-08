Majul en offside; Fabián Doman "la vio"; ¿Quién eligió a Bondarenko?; Haime la tuvo clara

1-Una encuesta de Isasi Burman pronosticó triunfo de Milei
La fiema terminó dejando en ridículo al conductor de TV Luis Majul.
Luis Majul presentó a Isasi-Burman como si fuera Gallup; Doman anticipó cómo trabajarían los fiscales; Bondarenko, el ignoto y Hugo Haime "sabe por viejo".
Sus números eran tan favorables a los libertarios que incluso sorprendieron al periodista ultra oficialista.
El episodio recordó a 1993, cuando Javier Otaegui se inmoló en el programa de Mariano Grondona al vaticinar una derrota del menemismo que nunca ocurrió.
Mientras El Gordo Dan tuiteaba sobre la supuesta épica de Milei en 2023, el conductor de A24 recordó que en las PASO el PJ le cuidó los votos para dejar afuera del balotaje a Bullrich y Larreta.
Doman terminó anticipando lo que finalmente pasó el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.
El ex policía bonaerense perdió por 25 puntos frente a Verónica Magario en la dura contienda electoral.
El triángulo conformado por Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja eligió a un candidato ignoto para enfrentar a la vicegobernadora y ex intendenta de La Matanza.
El resultado fue “impeorable”, casi imposible haber escogido una opción peor. El consultor Hugo Haime adelantó lo que iba a ocurrir.
Durante los últimos dos años, el campo digital fue dominio casi exclusivo de los leones libertarios en las redes sociales.
Pero la derrota del 7 de septiembre cambió el panorama y ahora los creadores digitales del peronismo pasaron a la ofensiva.
En las próximas semanas, hasta el 26 de octubre, se librará una dura batalla con inteligencia artificial desde ambos lados de la grieta.