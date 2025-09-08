Majul en offside; Fabián Doman "la vio"; ¿Quién eligió a Bondarenko?; Haime la tuvo clara

Doman terminó anticipando lo que finalmente pasó el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

3-Maximiliano Bondarenko, el ignoto

El ex policía bonaerense perdió por 25 puntos frente a Verónica Magario en la dura contienda electoral.

El triángulo conformado por Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja eligió a un candidato ignoto para enfrentar a la vicegobernadora y ex intendenta de La Matanza.

El resultado fue “impeorable”, casi imposible haber escogido una opción peor. El consultor Hugo Haime adelantó lo que iba a ocurrir.

4-¿Cómo mostró la IA la derrota de los libertarios?

Durante los últimos dos años, el campo digital fue dominio casi exclusivo de los leones libertarios en las redes sociales.

Pero la derrota del 7 de septiembre cambió el panorama y ahora los creadores digitales del peronismo pasaron a la ofensiva.

En las próximas semanas, hasta el 26 de octubre, se librará una dura batalla con inteligencia artificial desde ambos lados de la grieta.