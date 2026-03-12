Majul leyó una explicación que le envió Adorni, quien ya no habla del escándalo que protagonizó

image Luis Majul ofició de vocero del ex vocero presidencial Manuel Adorni

Adorni posteó: “La palabra no debió ser deslomarse”

El actual Jefe de Gabinete, quien no ha querido exponerse ya en los medios de comunicación, posteó en redes sociales:

Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores. Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete.