Majul leyó una explicación que le envió Adorni, quien ya no habla del escándalo que protagonizó

“Respecto al viaje a Uruguay, creo que aspectos de mi vida privada no deberían convertirse en cuestión nacional” le escribió Manuel Adorni a Luis Majul.

12 de marzo de 2026 - 20:31
Manuel Adorni y Luis Majul

“Me refiero a mis hijos menores y a mi mujer porque tenía vacaciones planificadas con mi familia para diciembre pero, a raíz de mi nuevo rol en la jefatura de gabinete, tuve que postergarlas” se exculpó Manuel Adorni con Luis Majul a la hora de explicar su viaje en un avión privado a Uruguay.

“Este viaje de fin de semana a Uruguay lo hice con un amigo personal, Marcelo Grandío, con quien tengo una relación de más de una década. Cada uno pagó su parte. No es la primera vez que viajamos juntos y no será la última”.

Soy consciente de mi rol como funcionario público y los límites que implica. Simplemente, quise compartir unos días con mi familia y amigos. Reconozco que tener que aclarar estas cosas por la maldad de un puñado parece injusto. Por eso sorprende que se intente montar semejante operación con el único objetivo de dañar. Soy consciente de mi rol como funcionario público y los límites que implica. Simplemente, quise compartir unos días con mi familia y amigos. Reconozco que tener que aclarar estas cosas por la maldad de un puñado parece injusto. Por eso sorprende que se intente montar semejante operación con el único objetivo de dañar.

A pesar del intento de defensa del alto funcionario, los papeles con claro y el problema es que en su declaración jurada Adorni dijo que todos sus ahorros son US$ 45.000.

Sin embargo, el viaje costó unos US$ 10.000 dólares. ¿Gastó el 25% de sus ahorros personales en un viaje de carnaval?

Luis Majul ofici&oacute; de vocero del ex vocero presidencial Manuel Adorni

Adorni posteó: “La palabra no debió ser deslomarse”

El actual Jefe de Gabinete, quien no ha querido exponerse ya en los medios de comunicación, posteó en redes sociales:

Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores. Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete. Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores. Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete.

