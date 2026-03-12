Tensión en USA: Un hombre armado estrelló su vehículo contra una sinagoga

El director del organismo, Kash Patel, confirmó en redes sociales que personal federal trabajaba junto a autoridades locales para investigar lo ocurrido.

“El personal del FBI se encuentra en la escena con sus socios en Michigan y responde a la aparente situación de embestida de un vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel”.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado de lo sucedido, según indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones a la cadena CNN.

Investigación en curso

El sheriff Bouchard explicó que el agresor llegó al templo en su vehículo y fue detectado por el personal de seguridad, que se enfrentó con él en un intercambio de disparos.

Las autoridades indicaron que el atacante aparentemente actuó solo, mientras unidades caninas inspeccionaban la camioneta para descartar la presencia de explosivos.

Imágenes aéreas difundidas por medios locales mostraban una columna de humo que salía del vehículo, lo que sugiere que se produjo un incendio tras el impacto. El propio Bouchard confirmó que “algo se incendió” dentro de la pickup.

Hasta el momento, las autoridades no vincularon el ataque con la guerra contra Irán iniciada el 28 de febrero.

Templo clave de la comunidad judía

La sinagoga Temple Israel es uno de los principales centros religiosos, educativos y comunitarios de la comunidad judía en el área de Detroit.

El templo está considerado la congregación reformista más grande de Estados Unidos, con miles de miembros y una intensa actividad religiosa y cultural.

Otro tiroteo en Virginia

El episodio ocurrió el mismo día en que se registró otro tiroteo en una universidad de Virginia, que dejó al menos dos muertos: el atacante y una de sus víctimas.

Las autoridades investigan si existe algún vínculo entre ambos hechos, aunque por el momento no se reportaron conexiones directas.

