Pichetto se mete en la pelea industrial y desafía a Milei: "Hay que defender el empleo argentino"

image Posteo de Miguel Ángel Pichetto en X.

En sus redes, Pichetto exclamó su postura proindustrial:

Estar acá significa un hecho de fuerte simbología: respaldar la industria nacional. Acompañar el esfuerzo de empresarios argentinos fuertemente comprometidos con el país, con todo lo que significa el empleo argentino.

A lo que finalizó con:

Vamos a estar en contacto y también vamos a trabajar desde el Congreso para defender la industria y el empleo argentino.

Esto ocurrió días después de su visita a Cristina Kircher en San José 1111, en la que hablaron de construir un frente nacional peronista para las elecciones 2027.

Pichetto se puso al hombro el nicho industrial

Finalizado ya su inicial acercamiento al gobierno nacional, Pichetto ahora tomó la pelota de los puntos más débiles de la gestión Milei: industria nacional y trabajo, dos ejes fundamentales para los ciudadanos de zonas urbanas, motores del consumo, de la actividad económica y del “buen ánimo” social.

De esta manera, Pichetto se posiciona contrario a los lineamientos del gobierno nacional, que se enfrenta constantemente con las industrias metalúrgicas. Javier Milei incluso se burla de los empresarios, y sostiene su programa de importaciones abiertas, aunque las estadísticas de la actividad económica dan mal hace tiempo para la mayor parte de los rubros económicos relevados por el INDEC.

La pelea de Milei con Paolo Rocca

Uno de los episodios más comentados de los últimos meses fue la confrontación del presidente Javier Milei con el empresario siderúrgico Paolo Rocca, líder del grupo Techint, que derivó en una fuerte reacción política y mediática. Pichetto calificó esa disputa como “disparatada” y criticó la visión de libre mercado que, según él, ignora la realidad del comercio internacional actual. En radio Splendid, el diputado dijo en febrero:

Que el Presidente ataque al principal empresario de la Argentina de la manera que lo hizo, me parece totalmente negativo. Que el Presidente ataque al principal empresario de la Argentina de la manera que lo hizo, me parece totalmente negativo.

Proindustria versus anti-industria

Para el diputado y otros referentes industriales, el problema del enfoque del gobierno argentino es que intenta aplicar un esquema de liberalización más radical que el que utilizan las propias potencias económicas. En ese sentido, advierten que una apertura acelerada podría generar un proceso de desindustrialización si las empresas locales no tienen condiciones similares de competitividad.

Desde la perspectiva del gobierno, en cambio, el conflicto con ciertos empresarios forma parte de un intento de redefinir las reglas del capitalismo argentino. El diagnóstico oficial sostiene que el país construyó durante décadas un sistema económico basado en privilegios sectoriales, altos costos y baja productividad. Bajo esa lógica, la confrontación con algunos actores empresariales sería parte del proceso de desmontar ese esquema.

Contradicciones en la planta de SIDERSA S.A.

La nueva planta de SIDERSA S.A. se emplaza en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Este fue el primer proyecto de inversión industrial autorizado a realizarse bajo las condiciones RIGI, y plantea una inversión total de alrededor de US$300 millones. Espera emplear a 300 personas de manera directa y generar alrededor de 3.500 indirectamente.

Aunque suene contradictorio, la planta que visitaron Pichetto y compañía para posicionarse a favor de la industria es una fábrica que se vio beneficiada por la política del RIGI, que incluso había sido visitada por el presidente Milei el año pasado.

El 10 de octubre de 2025, Javier Milei visitó la planta, donde dio el discurso que llamaron "Plan Argentina grande otra vez", que tenía que ver más con un discurso de campaña, que de apoyo y felicitaciones a SIDERSA, empresa a la que mencionó rápidamente. Ese día, Milei anunció el proyecto de reforma laboral.

image Javier Milei visitó SIDERSA en octubre del 2025.

Aun con SIDERSA habiendo sido autorizada para el RIGI, éste está principalmente dirigido a sectores extractivos, por el límite mínimo de inversión de US$200 millones. El decreto 749/2024 menciona que los sectores que se enmarcan en el RIGI son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y petróleo y gas.

La planta de SIDERSA producirá el acero con la menor huella de carbono del mundo, una innovación a nivel internacional que permitirá a la compañía vender sus productos en el país y el exterior. Su capacidad productiva será de 360.000 toneladas de acero verde por año y comenzará las primeras pruebas en 2027, según Econojournal.

