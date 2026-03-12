Un integrante de la Selección Argentina dará clases en un curso sobre fútbol

El espacio formativo "propone resignificar ese espacio dentro del cuerpo técnico, fundando una perspectiva sistémica e integrada: el Asistente Táctico como facilitador estratégico del proceso de construcción colectiva".

El plan de estudio comprende abordajes sobre:

Una visión relacional del juego.

Una perspectiva latinoamericana anclada en la historia del fútbol sudamericano.

Una epistemología del Sur que cuestiona la reproducción automática de modelos estandarizados.

La integración entre análisis, entrenamiento y comunicación.

En un video promocional en las redes sociales, Matías Manna dio información acerca del espacio formativo: "La idea es que todo asistente y todo analista que ya se encuentra en este camino de una mirada integral, sistémica, este curso le sirva para seguir potenciando su mirada".

"Todo aquel que ha tenido otro tipo de mirada en relación al análisis en el fútbol y la asistencia en el fútbol encuentre en este curso aire fresco, nuevos conceptos que le permiten reconfigurar, reconceptualizar su función en el ámbito de este deporte que tanto nos gusta".

