La Escuela Maradona Menotti tendrá a Matías Manna, integrante de la Selección Argentina como miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, dando un curso de formación profesional. Así lo anunció la propia institución y también el propio Manna en un video en redes sociales.
ESCUELA MARADONA MENOTTI
Un integrante de la Selección Argentina dará clases en un curso sobre fútbol
Matías Manna es una pieza fundamental en el cuerpo técnico de Scaloni en la Selección Argentina. De qué trata el curso que dará en la Escuela Maradona Menotti.
Es el Curso de Asistente Táctico, del análisis al entrenamiento para el juego, un espacio formativo que busca ampliar y complejizar el rol de "videoanalista". Matías Manna, que es uno de los docentes, parece la figura indicada para guiar el curso, no solo por su legitimado conocimiento sobre fútbol sino también porque muchas veces ha dicho que no se define como "videoanalista" en la Selección Argentina, dado que su rol es mucho más que eso.
En esa línea va este curso que es parte de la oferta académica de la Escuela Maradona Menotti, entidad que vio la luz en 2018 y busca replicar la filosofía de César Luis Menotti, "con el propósito irrenunciable de elevar los estándares de la formación futbolística profesional". Avalada por AFA y CONMEBOL, ha tenido más de 10 mil alumnos en su haber "incorporando una manera de sentir y vivir el fútbol".
Cómo es el Curso de Asistente Táctico que da Matías Manna, integrante de la Selección Argentina
El curso constará de 12 encuentros repartidos en 2 meses, y una última clase que tendrá lugar después del Mundial 2026. Todos serán de manera virtual.
Así lo explica el sitio oficial: "En muchos contextos, el denominado 'videoanalista' ha quedado limitado a la acumulación de datos, recortes audiovisuales y producción de informes desarticulados del proceso de construcción del equipo. Esta mirada lineal y segmentada desconecta el análisis del entrenamiento, del modelo de juego y de la comunicación con el futbolista".
El espacio formativo "propone resignificar ese espacio dentro del cuerpo técnico, fundando una perspectiva sistémica e integrada: el Asistente Táctico como facilitador estratégico del proceso de construcción colectiva".
El plan de estudio comprende abordajes sobre:
- Una visión relacional del juego.
- Una perspectiva latinoamericana anclada en la historia del fútbol sudamericano.
- Una epistemología del Sur que cuestiona la reproducción automática de modelos estandarizados.
- La integración entre análisis, entrenamiento y comunicación.
En un video promocional en las redes sociales, Matías Manna dio información acerca del espacio formativo: "La idea es que todo asistente y todo analista que ya se encuentra en este camino de una mirada integral, sistémica, este curso le sirva para seguir potenciando su mirada".
"Todo aquel que ha tenido otro tipo de mirada en relación al análisis en el fútbol y la asistencia en el fútbol encuentre en este curso aire fresco, nuevos conceptos que le permiten reconfigurar, reconceptualizar su función en el ámbito de este deporte que tanto nos gusta".