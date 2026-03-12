Un equipo internacional de Ciencia de vanguardia demostró algo que cambió las reglas del juego: ciertos microorganismos pueden reproducirse usando vapor de agua atmosférico. El hallazgo, orientado a la búsqueda de vida en Marte, abre la puerta a que formas de vida similares a las que algunos llaman extraterrestres.
¿HAY EXTRATERRESTRES?
La Ciencia demostró que la vida microbiana puede replicarse en Marte
Investigadores demostraron que microorganismos pueden replicarse en Marte usando solo vapor de agua. La ciencia reaviva el debate sobre los extraterrestres.
El regolito marciano, el protagonista inesperado de Marte y la ciencia
El experimento recreó las condiciones de humedad de Marte con muestras del desierto de Mojave. El resultado fue impactante: hubo crecimiento microbiano medido directamente por cuantificación de ADN, con valores de actividad acuosa de apenas 0,34, muy por debajo de cualquier límite previamente registrado en la Tierra.
El estudio apunta al regolito, esa mezcla de granos de roca y sales que cubre la superficie de Marte, como el posible escenario donde podría ocurrir la vida hoy mismo. Las estaciones meteorológicas REMS y MEDA, del CAB, instaladas en los rovers Curiosity y Perseverance de la NASA, ya confirmaron que ese regolito capta vapor de agua de la atmósfera marciana.
Eso significa que podrían existir microhábitats hidratados en la superficie del planeta rojo, sin que haya ni una gota de agua líquida a la vista.
Primera vez en la historia
"Es la primera vez que se demuestra reproducción celular en condiciones tan secas", afirmó María-Paz Zorzano, del CAB. La investigadora remarcó que el descubrimiento tiene implicaciones directas en las misiones de búsqueda de vida en Marte.
El estudio, titulado Growth of microorganisms in a Martian regolith simulant at reduced water activity, se publicó en la revista Scientific Reports. A partir de ahora, la pregunta ya no es si Marte tuvo vida alguna vez. La pregunta es si la tiene ahora mismo.
