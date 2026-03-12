La Ciencia demostró que la vida microbiana puede replicarse en Marte

Primera vez en la historia

"Es la primera vez que se demuestra reproducción celular en condiciones tan secas", afirmó María-Paz Zorzano, del CAB. La investigadora remarcó que el descubrimiento tiene implicaciones directas en las misiones de búsqueda de vida en Marte.

image

El estudio, titulado Growth of microorganisms in a Martian regolith simulant at reduced water activity, se publicó en la revista Scientific Reports. A partir de ahora, la pregunta ya no es si Marte tuvo vida alguna vez. La pregunta es si la tiene ahora mismo.

------------------------------------------------------------------

