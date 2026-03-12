El Mundial 2026 es un verdadero caos, se habla de todo menos de futbol, Irán, Trump, la guerra, las selecciones que renunciarían, pero nada de fútbol. Donald Trump acaba de querer apagar el fuego con nafta con sus declaraciones, las cuales son totalmente contradictorias a las de Gianni Infantino de hace unos días. El mundo del fútbol en vilo.
ESCANDALOSAS DECLARACIONES
Mundial 2026, Trump amenaza a Irán: No es apropiado "Por su propia vida y seguridad"
Donald Trump acaba de hacer unas explosivas declaraciones que echan por tierra a las de Infantino sobre Irán y su participación en el Mundial 2026.
Mundial 2026: Donald Trump sugiere a Irán no participar
Hace unos días Gianni Infantino declaraba que había hablado con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y este le aseguró que Irán no correría riesgos durante el Mundial y que eran bienvenidos, pero hoy el mandamás del país del norte se encargó de echar por tierra esas declaraciones.
Trump, fiel a su estilo, hizo una publicación en sus redes sociales donde por un lado le daba la bienvenida a la delegación de Irán pero por otro lado les sugería no venir por su propia vida y seguridad, algo que no tiene precedentes. El presidente norteamericano dijo:
“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial 2026, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad”.
Estas declaraciones contradicen a todo lo que dijo Gianni Infantino hace unos días, y ya no se sabe cómo la va a remar el presidente de FIFA y más ahora con la amenaza de renuncia de Alemania, Bélgica, Francia y Sudáfrica. Estas declaraciones no dejan otra opción a Irán que presentar la renuncia a la participación de en la Copa del Mundo.
Las declaraciones de Trump no solo fueron una amenaza a Irán sino que deja tambaleando a la realización del Mundial, ya que seguramente estas declaraciones sumadas a la inminente renuncia oficial de Irán traerán cola y reacción de otros participantes, ya que semejantes palabras no pueden ser pasadas por alto por FIFA.
De esta forma Gianni Infantino está entre la espada y la pared ya que debe elegir entre darle la espalda a su amigo Trump, o correr el riesgo de una rebelada y renuncia masiva de los participantes, ya que como dijimos antes, algunas participaciones ya penden de un hilo.
La Finalissima en vilo
Otro de los torneos afectados por la guerra de Medio Oriente es la Finalissima que debería jugarse el 27 de marzo en Doha, Qatar, pero por el conflicto bélico está en duda. A pesar de la presión qatarí no se jugaría allí y se están buscando sedes. Acá empieza la guerra entre Argentina y España por la Finalissima.
Los españoles no solo propusieron sino que los medios de comunicación ya aseguraron que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, mientras que la reacción de AFA fue opuesta, propuso el Monumental de River para la realización.
Lo cierto es que AFA y Conmebol están reunidos por estas horas y los rumores dicen que Chiqui Tapia se plantaría diciendo si no se juega en Qatar, que sea Miami, y sino que no se juegue y que se dispute luego del Mundial. Por eso, si los seleccionados no ceden (AFA no lo hará y no irá a Madrid), y no se juega en Qatar por la guerra, es probable que sea postergada para después de la Copa del Mundo.
