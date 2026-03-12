Mundial 2026, Trump amenaza a Irán: No es apropiado "Por su propia vida y seguridad"

Las declaraciones de Trump no solo fueron una amenaza a Irán sino que deja tambaleando a la realización del Mundial, ya que seguramente estas declaraciones sumadas a la inminente renuncia oficial de Irán traerán cola y reacción de otros participantes, ya que semejantes palabras no pueden ser pasadas por alto por FIFA.

De esta forma Gianni Infantino está entre la espada y la pared ya que debe elegir entre darle la espalda a su amigo Trump, o correr el riesgo de una rebelada y renuncia masiva de los participantes, ya que como dijimos antes, algunas participaciones ya penden de un hilo.

finalissima1 España y Argentina están en el tire y afloje por la sede de la Finalissima.

La Finalissima en vilo

Otro de los torneos afectados por la guerra de Medio Oriente es la Finalissima que debería jugarse el 27 de marzo en Doha, Qatar, pero por el conflicto bélico está en duda. A pesar de la presión qatarí no se jugaría allí y se están buscando sedes. Acá empieza la guerra entre Argentina y España por la Finalissima.

Los españoles no solo propusieron sino que los medios de comunicación ya aseguraron que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, mientras que la reacción de AFA fue opuesta, propuso el Monumental de River para la realización.

Lo cierto es que AFA y Conmebol están reunidos por estas horas y los rumores dicen que Chiqui Tapia se plantaría diciendo si no se juega en Qatar, que sea Miami, y sino que no se juegue y que se dispute luego del Mundial. Por eso, si los seleccionados no ceden (AFA no lo hará y no irá a Madrid), y no se juega en Qatar por la guerra, es probable que sea postergada para después de la Copa del Mundo.

