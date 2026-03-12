Abandonaron el Mundial: las renuncias que sacudieron al fútbol

Brasil 1950: El Mundial con más deserciones

Brasil tuvo la renuncia de 5 países, ellos fueron Argentina, Turquía, Francia, India, y Escocia. Los motivos fueron variados, el más increíble fue el de Escocia, que renunció por su propio ego.

Francia, Turquía e India renunciaron por el mismo motivo, el económico, ya que les resultaba muy costoso trasladarse hasta Brasil. El seleccionado asiático tuvo otro motivo particular, querían jugar descalzos y FIFA no los dejó.

Argentina renunció por una disputa puntual con Brasil, ambas federaciones estaban peleadas entonces la albiceleste le boicoteó el Mundial a su vecino, sabiendo el peso que esto tenía ya que Argentina era junto con Uruguay las máximas candidatas al título. Argentina también renunciaría por el mismo motivo al Mundial 1954 en Suiza.

Escocia había clasificado a la Copa Mundial de Brasil 1950, pero dijeron que irían solo si eran campeones británicos, disputaron la final con Inglaterra, perdieron y renunciaron. Una cosa de locos.

image El mundial de Brasil 1950 fue el que tuvo más renuncias por parte de los seleccionados participantes.

Suecia 1958: Egipto, Indonesia y Sudán renuncian por el mismo motivo

Para el Mundial de Suecia de 1958 tres seleccionados renunciaron a jugar las eliminatorias a la Copa del Mundo, Egipto, Indonesia y Sudán, todas por el mismo motivo, Israel. Los tres seleccionados se negaban a jugar con Israel en un posible cruce ya en el Mundial, por ese motivo no fueron.

Inglaterra 1966: África le dice no al Mundial

Para el Mundial de 1966 que se jugaría en Inglaterra el continente africano entero boicoteó a la Copa del Mundo, ya que como FIFA no les otorgaba plazas directas (el mejor de África debía jugar un repechaje con un representante asiático) decidieron no jugar las eliminatorias.

México 1970: En el primer Mundial disputado en Norteamérica también hubo renuncias. Primero Corea del Norte no quiso jugar las eliminatorias por razones políticas, luego la Unión Soviética se negó a jugar el repechaje con Chile por el golpe militar de Augusto Pinochet.

image Diarios de la época ponían en duda a Colombia como organizador del Mundial 86.

México 1986: Colombia renuncia a su propia Copa del Mundo

Colombia había sido elegida para ser la sede de la Copa del Mundo de 1986, pero en 1984 renunció debido a las presiones de FIFA para la finalización de las obras. La sede pasó a México y por eso el seleccionado cafetero perdió la chance de jugarla y su cupo quedó en manos de los mexicanos.

Estos fueron los seleccionados que a lo largo de la historia han renunciado a jugar un mundial. Lo cierto es que se cumplen 40 años de la última renuncia a una Copa del Mundo y parece que en este 2026 al menos habrá una deserción, la de Irán, que se espera que lo haga oficial en las próximas semanas. Veremos si es el único.

