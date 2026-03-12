En las últimas horas, una fuerte noticia ha sacudido al mundo del espectáculo. El cantante Adrián Marcelo Torres, conocido como 'El Chelo', del Grupo Green, fue detenido. Una influencer lo había denunciado por abuso sexual. El testimonio de la denunciante salió a la luz y es desgarrador.
"ME AGARRÓ DE LOS PELOS..."
Denunció al cantante 'El Chelo' del Grupo Green por abuso sexual, lo detuvieron y su relato causó impacto
El cantante 'El Chelo' del Grupo Green fue detenido tras ser acusado de abuso sexual. La denunciante dio un testimonio dramático.
¿Qué pasó con 'El Chelo' del Grupo El Green?
El cantante de cumbia 'El Chelo' fue detenido la madrugada de este jueves 12/03.
Adrián Marcelo Torres había sido denunciado por una infliuencer vinculada al mundo de la música tropical. Lo acusó de violación.
Según Infobae, la policía detuvo a 'El Chelo' en su casa de Villa Fiorito, donde se secuestraron computadoras, teléfonos y el auto del cantante.
'El Chelo' tenía antecedentes. De acuerdo con informes de medios, en abril de 2009, fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por abuso sexual a una menor de edad.
El crudo testimonio de la mujer que denunció a 'El Chelo' por abuso sexual
Tras la detención del cantante, la denunciante dio su testimonio en el programa Lape Club Social (América TV) y es impactante.
En su relato, dijo que el cantante le insistió para verla y que ella accedió pensando que iba a poder entrevistarlo. Sin embargo, le esperaba un calvario.
Todo ocurrió en el auto del cantante. "Él se sienta en el asiento de atrás, yo me siento en el asiento de atrás, no lo hice con otra intensión, quiero aclararlo", dijo la joven consternada.
Y continuó: "Ahí me empieza a tocar la pierna, agarra y me aprieta, me empuja contra su lado, me empieza a besar, se había bajado el... estaba con un conjunto deportivo, un short y una remera que tenían el nombre del Grupo Green y que eran, no sé, como de un club de fútbol, algo así. Tenía su short abajo con su miembro afuera. Perdón". (Se disculpa mientras empeza a llorar)
Luego contó: "Yo le decía que no. Me agarra de los pelos, me obligó a hacer algo, no quiero ser explícita, por favor, no quiero... entonces, de golpe, me empuja contra la puerta del auto, me baja el pantalón y me viola. Y yo le decía que no, por favor, por favor, que no, que no, que me dejara. Entonces, agarra y me decía: '¿te gusta?', y yo le decía, 'por favor, dejáme, dejáme'. Le insistía que por favor me dejara en paz. Por favor, que me soltara. Y no, no me dejó".
"Hasta que, yo no sé si le di una patada o le pegué una piña a un botoncito que había que se prendía una luz en el auto, como para alertar a alguien de que estoy en peligro, ayúdenme", dijo. "Yo estaba con mucha impotencia, mucha bronca, y él seguía como si nada, y yo le digo 'basta, por favor, basta, basta', lo trataba de empujar y no podía sacármelo de encima".
Finalmente, la joven decidió denunciar al cantante, y la Justicia dictó una restricción perimetral.
