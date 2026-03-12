Denunció al cantante 'El Chelo' del Grupo Green por abuso sexual, lo detuvieron y su relato causó impacto

El crudo testimonio de la mujer que denunció a 'El Chelo' por abuso sexual

Tras la detención del cantante, la denunciante dio su testimonio en el programa Lape Club Social (América TV) y es impactante.

En su relato, dijo que el cantante le insistió para verla y que ella accedió pensando que iba a poder entrevistarlo. Sin embargo, le esperaba un calvario.

Todo ocurrió en el auto del cantante. "Él se sienta en el asiento de atrás, yo me siento en el asiento de atrás, no lo hice con otra intensión, quiero aclararlo", dijo la joven consternada.

Y continuó: "Ahí me empieza a tocar la pierna, agarra y me aprieta, me empuja contra su lado, me empieza a besar, se había bajado el... estaba con un conjunto deportivo, un short y una remera que tenían el nombre del Grupo Green y que eran, no sé, como de un club de fútbol, algo así. Tenía su short abajo con su miembro afuera. Perdón". (Se disculpa mientras empeza a llorar)

Luego contó: "Yo le decía que no. Me agarra de los pelos, me obligó a hacer algo, no quiero ser explícita, por favor, no quiero... entonces, de golpe, me empuja contra la puerta del auto, me baja el pantalón y me viola. Y yo le decía que no, por favor, por favor, que no, que no, que me dejara. Entonces, agarra y me decía: '¿te gusta?', y yo le decía, 'por favor, dejáme, dejáme'. Le insistía que por favor me dejara en paz. Por favor, que me soltara. Y no, no me dejó".

"Hasta que, yo no sé si le di una patada o le pegué una piña a un botoncito que había que se prendía una luz en el auto, como para alertar a alguien de que estoy en peligro, ayúdenme", dijo. "Yo estaba con mucha impotencia, mucha bronca, y él seguía como si nada, y yo le digo 'basta, por favor, basta, basta', lo trataba de empujar y no podía sacármelo de encima".

Finalmente, la joven decidió denunciar al cantante, y la Justicia dictó una restricción perimetral.

