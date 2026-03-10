Mariano Iúdica le escupió en la cara al youtuber Matías Bottero en medio de una entrevista reciente. La reacción del conductor de "Polémica en el Bar" tuvo gran repercusión y prendió el escándalo. Luego de que se viralizaran las imágenes del escupitajo, Mariano ha roto el silencio.
ROMPIÓ EL SILENCIO
Mariano Iúdica tras el escupitajo que se hizo viral: "Otra vez, le hubiese..."
Mariano Iúdica habló sobre el escupitajo que le lanzó al youtuber Matías Bottero en plena entrevista y agitó el avispero.
¿Por qué Mariano Iúdica escupió a Matías Bottero?
Todo sucedió durante el programa "Entre dos suculentas", conducido por Matías Bottero, y que salió a la luz este domingo 08/03.
Como era de esperarse, Bottero comenzó a hacerle una serie de preguntas incómodas a Mariano, sin embargo, hubo un momento que cambió por completo todo: Cuando el entrevistador mencionó a uno de los hijos de Iúdica.
“Adoptaste un hijo, tenés un hijo de corazón, se podría decir, ¿no era mejor dejarlo en la calle?”, lanzó Bottero, siguiendo el estilo ácido de su ciclo.
La pregunta desató la molestia en Mariano, quien contestó: "¿Por qué? ¿Vos pensás que en mi casa no está contento?".
El enojo fue escalando en medio de la entrevista hasta que se tocó el tema de la dentadura del conductor de "Polémica en el bar".
"Te hiciste los dientes", dijo Bottero, quien siguió con preguntas relacionadas sobre esto. "Ahora viene todo un tema de que me cargás con los dientes y me verdugueás todo el tiempo con la boca", le señaló Mariano.
"Pero te quedaron bien", contestó Bottero. "Sí, ¿Querés ver?", lo invitó Mariano. "¿La puedo ver?", preguntó el conductor. "¡Sí, sí!", afirmó Mariano.
Fue entonces, cuando Bottero se acercó a Mariano, quien le escupió en la cara.
Mariano Iúdica habló del escupitajo a Matías Bottero
En medio del escándalo, Mariano habló al respecto en "Desayuno Americano", por América TV.
“Sabía a dónde iba, sabía a dónde estaba yendo, lo tenía claro. También fue una cosa de arenga de mi hijo más chico, al que le encanta Bottero y me dijo ‘a que no vas, cagón, no vas a ir’”, comenzó diciendo el conductor.
"Yo sabía que nada que ver, no es mi mundo”, agregó. Aunque, aclaró que el humor negro ha formado parte de su vida.
“Es un programa de humor negro, a mí el humor negro me ha salvado la vida. En mi casa se jugó mucho el humor negro después de todas las desgracias que nos han pasado”, afirmó.
De acuerdo con Mariano, lo que le hizo estallar fue cuando (Bottero) "dice la palabra hijo adoptado, me dice adopción, ahí se me nubló todo y ya entro en otra dinámica", confesó.
Al consultarle "¿Qué aprendiste de esto?", Mariano respondió: "Estoy muy orgulloso de mí. otra vez si le hubiese pegado una piña".
De hecho, también lo dio a entender en otra entrevista en el programa "Ángel Responde", con Ángel De Brito, en Bondi Live.
"Cuando yo digo lo de los dientes, lo digo a propósito para que él me venga y yo de abajo darle un sopapo con mano abierta, te lo digo con toda la franqueza de mi vida. Y en ese momento, vaya a saber cuál de mis ángeles guardianes hizo que haga eso (escupirle) y no lo otro que hubiese sido, para él genial, para mí un cagadón".
---------
Más noticias en Urgente24
Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"
Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España
Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos
Carlos Maslatón contra Caputo: "Si el Gobierno pide plata para los bancos, es para afanarla"
Alerta máxima para Milei: "La esperanza empieza a perder fuerza y da lugar a la impaciencia por resultados"