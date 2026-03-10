Mariano Iúdica tras el escupitajo que se hizo viral: "Otra vez, le hubiese..."

El enojo fue escalando en medio de la entrevista hasta que se tocó el tema de la dentadura del conductor de "Polémica en el bar".

"Te hiciste los dientes", dijo Bottero, quien siguió con preguntas relacionadas sobre esto. "Ahora viene todo un tema de que me cargás con los dientes y me verdugueás todo el tiempo con la boca", le señaló Mariano.

"Pero te quedaron bien", contestó Bottero. "Sí, ¿Querés ver?", lo invitó Mariano. "¿La puedo ver?", preguntó el conductor. "¡Sí, sí!", afirmó Mariano.

Fue entonces, cuando Bottero se acercó a Mariano, quien le escupió en la cara.

Embed - MARIANO IUDICA Y LA PEOR ENTREVISTA DE SU VIDA - ENTRE DOS SUCULENTAS #34

Mariano Iúdica habló del escupitajo a Matías Bottero

En medio del escándalo, Mariano habló al respecto en "Desayuno Americano", por América TV.

“Sabía a dónde iba, sabía a dónde estaba yendo, lo tenía claro. También fue una cosa de arenga de mi hijo más chico, al que le encanta Bottero y me dijo ‘a que no vas, cagón, no vas a ir’”, comenzó diciendo el conductor.

"Yo sabía que nada que ver, no es mi mundo”, agregó. Aunque, aclaró que el humor negro ha formado parte de su vida.

“Es un programa de humor negro, a mí el humor negro me ha salvado la vida. En mi casa se jugó mucho el humor negro después de todas las desgracias que nos han pasado”, afirmó.

De acuerdo con Mariano, lo que le hizo estallar fue cuando (Bottero) "dice la palabra hijo adoptado, me dice adopción, ahí se me nubló todo y ya entro en otra dinámica", confesó.

Al consultarle "¿Qué aprendiste de esto?", Mariano respondió: "Estoy muy orgulloso de mí. otra vez si le hubiese pegado una piña".

De hecho, también lo dio a entender en otra entrevista en el programa "Ángel Responde", con Ángel De Brito, en Bondi Live.

"Cuando yo digo lo de los dientes, lo digo a propósito para que él me venga y yo de abajo darle un sopapo con mano abierta, te lo digo con toda la franqueza de mi vida. Y en ese momento, vaya a saber cuál de mis ángeles guardianes hizo que haga eso (escupirle) y no lo otro que hubiese sido, para él genial, para mí un cagadón".

