Apareció una estatua de Trump y Epstein en Washington y nadie puede creer lo que dice

Lo que llama la atención —y que la estatua simboliza con brutal claridad— es el contraste entre la cantidad de evidencia disponible y la ausencia total de consecuencias judiciales: hay videos, fotos, nombres y testimonios. Y aun así, no hay ningún detenido de peso hasta el momento.

El caso que el mundo no ve

Mientras los medios globales focalizan su atención en conflictos bélicos, escándalos políticos y crisis económicas, el Caso Epstein desapareció del radar informativo en casi un 95% de las búsquedas en Google. No es casualidad. Es un patrón.

Las redes que manejaba Jeffrey Epstein involucraban a figuras del poder financiero, político y del espectáculo a nivel mundial. Hay registros, hay nombres, hay vuelos documentados en la llamada "lista de pasajeros" del jet privado conocido como el Lolita Express. Hay declaraciones de víctimas. Hay fotos. Hay videos. Y sin embargo, el silencio institucional es ensordecedor.

image Mientras el mundo mira para otro lado, los responsables siguen libres, algunos incluso ocupando lugares de privilegio en la escena pública global.

La muerte de Epstein en 2019, dentro de una celda supuestamente bajo vigilancia máxima en la prisión Metropolitan Correctional Center de Nueva York, cerró una puerta que muchos esperaban que se abriera de par en par. En cambio, abrió otra: la de la desconfianza total hacia las instituciones.

La estatua, entonces, no es solo arte callejero. Es un recordatorio incómodo de que algunas verdades permanecen a la vista de todos... y nadie actúa. Que el poder protege al poder.

