En pleno corazón de Washington D.C., a metros de los monumentos más emblemáticos del poder estadounidense, apareció una estatua que sacude: se llama "King of the World" y muestra a Donald Trump y a Jeffrey Epstein replicando la famosa escena de la película Titanic.
"REYES DEL MUNDO"
Apareció una estatua de Trump y Epstein en Washington y nadie puede creer lo que dice
Un grupo activista instaló una escultura que recrea la icónica pose del Titanic, pero con Trump y Epstein.
La obra es del grupo activista Secret Handshake, conocido por intervenciones visuales de alto impacto. Esta vez no se guardaron nada.
La placa que acompaña la escultura es lo que más revuelo generó: compara la relación entre ambos personajes con la historia de Jack y Rose, haciendo referencia directa a fiestas privadas y viajes en jets de lujo que los unieron durante años.
La instalación forma parte de una serie de protestas visuales que el grupo desplegó en la zona, incluyendo pancartas gigantes con imágenes y datos sobre el caso.
Lo que llama la atención —y que la estatua simboliza con brutal claridad— es el contraste entre la cantidad de evidencia disponible y la ausencia total de consecuencias judiciales: hay videos, fotos, nombres y testimonios. Y aun así, no hay ningún detenido de peso hasta el momento.
El caso que el mundo no ve
Mientras los medios globales focalizan su atención en conflictos bélicos, escándalos políticos y crisis económicas, el Caso Epstein desapareció del radar informativo en casi un 95% de las búsquedas en Google. No es casualidad. Es un patrón.
Las redes que manejaba Jeffrey Epstein involucraban a figuras del poder financiero, político y del espectáculo a nivel mundial. Hay registros, hay nombres, hay vuelos documentados en la llamada "lista de pasajeros" del jet privado conocido como el Lolita Express. Hay declaraciones de víctimas. Hay fotos. Hay videos. Y sin embargo, el silencio institucional es ensordecedor.
La muerte de Epstein en 2019, dentro de una celda supuestamente bajo vigilancia máxima en la prisión Metropolitan Correctional Center de Nueva York, cerró una puerta que muchos esperaban que se abriera de par en par. En cambio, abrió otra: la de la desconfianza total hacia las instituciones.
La estatua, entonces, no es solo arte callejero. Es un recordatorio incómodo de que algunas verdades permanecen a la vista de todos... y nadie actúa. Que el poder protege al poder.
