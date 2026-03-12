Hernán Castillo reveló los 4 delanteros TOP por los que va River

Mateo Retegui fue comprado hace no mucho por el Al Qadsiah de Arabia Saudita, club que lo pagó cerca de 80 millones de euros y le puso sobre la mesa una fortuna. En este caso el conflicto bélico en Medio Oriente podría ayudar a que el ex Boca llegue a préstamo. Lucas Beltrán ahora está a préstamo en Valencia y una vez que termine la temporada deberá regresar a Fiorentina y Gio Simeone se encuentra en el Torino, club que lo compró el año pasado a cambio de 8 millones de euros.

