River está a horas de enfrentar a Huracán por la fecha 10 del Torneo Apertura donde se producirá el estreno de Eduardo Coudet como entrenador Millonario. Más allá de la furiosa actualidad ya se empieza a hablar del futuro donde aparecen nada menos que 4 delantero TOP como posibles refuerzos para el mes de junio.
ROMPE EL MERCADO
Hernán Castillo reveló los 4 delanteros TOP por los que va River
River quiere reforzar la delantera y tiene pensado ir a la carga por cuatro apellidos más que explosivos.
El mercado de pases de River parece haber quedado incompleto debido a que no llegó ningún centrodelantero para competir en el ataque. Marcelo Gallardo esgrimió que no había en el mercado ningún 9 dentro de las posibilidades económicas a la altura del Millonario, una decisión que le costó bastante caro al Muñeco por la falta de goles en el equipo.
Llegó Coudet con la idea de buscar un 9 a último momento pero Stéfano Di Carlo, presidente del club, le indicó que ahora lo mejor era que se arregle con lo que tiene a disposición para poder buscar con mayor tranquilidad una opción importante de cara al próximo mercado de pases. En ese sentido, el Millonario ya tiene apuntados a 4 delanteros de renombre.
Los 4 delanteros por los que va River
“River tiene apuntados para junio a Mauro Icardi, Matero Retegui, Gio Simeone y Lucas Beltrán”, afirmó Hernán Castillo en su programa de Love Stream, generando un enorme revuelo en River teniendo en cuenta el tenor de los apellidos. Cada caso es particular y lo que es seguro es que para cualquiera de estos se sume habrá que poner mucho dinero.
Mauro Icardi hace tiempo que viene sonando en River y si bien Francescoli aseguró que hasta ahora nadie se comunicó por él no descartó que vaya a pasar más adelante. El rosarino se encuentra en Galatasaray y queda con el pase en su poder en junio, por lo que es una facilidad, aunque su contrato es multimillonario y tiene propuestas dentro de Europa.
Mateo Retegui fue comprado hace no mucho por el Al Qadsiah de Arabia Saudita, club que lo pagó cerca de 80 millones de euros y le puso sobre la mesa una fortuna. En este caso el conflicto bélico en Medio Oriente podría ayudar a que el ex Boca llegue a préstamo. Lucas Beltrán ahora está a préstamo en Valencia y una vez que termine la temporada deberá regresar a Fiorentina y Gio Simeone se encuentra en el Torino, club que lo compró el año pasado a cambio de 8 millones de euros.
