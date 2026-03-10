Netflix volvió a sacudir la industria del streaming. La segunda temporada de On e Piece debutó con una puntuación perfecta del 100% en Rotten Tomatoes de parte de la crítica especializada, mientras que el público le otorgó un 99%.
One Piece temporada 2 explotó el 100% en Rotten Tomatoes y ya filman la tercera
Netflix volvió a demostrar que sabe cómo hacer las cosas: la segunda temporada de One Piece llegó con todo.
Los números hablan solos: la adaptación en acción real del manga de Eiichiro Oda no para de sorprender.
One Piece y un estreno que nadie esperaba tan bueno
Lo más llamativo es que casi no hubo screeners previos para los medios. Aun así, las reseñas que llegaron fueron contundentes: varios críticos ya la califican como "el mejor original de Netflix" y " el ejemplo definitivo de cómo adaptar un manga shonen al formato live-action".
La primera temporada ya había impactado con un 86% en crítica y 95% en audiencia. Ahora la segunda superó esas marcas con comodidad. La historia sigue a Monkey D. Luffy y su tripulación adentrándose en la mítica Grand Line, con nuevos enemigos, islas insólitas y mucha acción.
El elenco volvió completo: Iñaki Godoy como Luffy, Mackenyu como Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp y Taz Skylar como Sanji. Pero hay un detalle que generó furor entre los fans: la aparición anticipada del personaje Bartolomeo, un pirata que en el manga original aparece mucho más tarde. ¿Están redibujando la línea de tiempo?
Ya filmaron la tercera temporada en Sudáfrica
Sin pausa, Netflix ya tiene el elenco reunido en Ciudad del Cabo para rodar la temporada 3. Se suman dos caras nuevas: Xolo Maridueña (Cobra Kai) como Portgas D. Ace y Cole Escola como Bon Clay.
La plataforma no reveló fecha de estreno para la tercera entrega, aunque se espera para fines de 2027.
Lo que está claro es que One Piece dejó de ser una apuesta arriesgada para convertirse en uno de los pilares más sólidos del streaming mundial.
