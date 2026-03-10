One Piece temporada 2 explotó el 100% en Rotten Tomatoes y ya filman la tercera

El elenco volvió completo: Iñaki Godoy como Luffy, Mackenyu como Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero como Usopp y Taz Skylar como Sanji. Pero hay un detalle que generó furor entre los fans: la aparición anticipada del personaje Bartolomeo, un pirata que en el manga original aparece mucho más tarde. ¿Están redibujando la línea de tiempo?

Ya filmaron la tercera temporada en Sudáfrica

Sin pausa, Netflix ya tiene el elenco reunido en Ciudad del Cabo para rodar la temporada 3. Se suman dos caras nuevas: Xolo Maridueña (Cobra Kai) como Portgas D. Ace y Cole Escola como Bon Clay.

Embed - ONE PIECE: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

La plataforma no reveló fecha de estreno para la tercera entrega, aunque se espera para fines de 2027.

Lo que está claro es que One Piece dejó de ser una apuesta arriesgada para convertirse en uno de los pilares más sólidos del streaming mundial.

