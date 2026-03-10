El Presidente de USA, Donald Trump, amenazó a Irán con “muerte, fuego y furia” en respuesta a un informe de la Guardia Revolucionaria. “Muerte, fuego y furia se abatirían sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”, expresó el mandatario después que la cúpula militar informara que un petrolero fue atacado en el estrecho de Ormuz durante el fin de semana.
"MUERTE, FUEGO Y FURIA"
Duro mensaje de Donald Trump a la Guardia Revolucionaria Iraní
Trump: prometió “muerte, fuego y furia” para Irán, aunque reflexionó: “Rezo que eso no suceda”. Fue en respuesta al informe de la Guardia Revolucionaria.
Según el comunicado iraní, el paso marítimo se encontraría cerrado al tráfico debido a la escalada del conflicto.
Estrecho de Ormuz
El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio energético global, razón por la cual reaccionaron alarmados ante la posibilidad de una interrupción del tránsito tanto Emmanuel Macron, presidente de Francia como Vladímir Putin, primer mandatario de Rusia.
Ofensiva “20 veces más fuerte”
Preocupado por el traslado del petróleo y la reacción de los mercados internacionales, Donald anunció su ofensiva.
“20 veces más fuerte,Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora”, escribió Trump en su red social Truth Social.
Y detalló:
