Duro mensaje de Donald Trump a la Guardia Revolucionaria Iraní

El Presidente de USA, Donald Trump, amenazó a Irán con “muerte, fuego y furia” en respuesta a un informe de la Guardia Revolucionaria. “Muerte, fuego y furia se abatirían sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”, expresó el mandatario después que la cúpula militar informara que un petrolero fue atacado en el estrecho de Ormuz durante el fin de semana.