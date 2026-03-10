Republicanos reclaman a Donald Trump salir del conflicto antes que la inflación suba más

nafta en miami El precio del combustible es un tema central en USA.

Presión a Trump

The Wall Street Journal: "(…) Trump ha hecho declaraciones contradictorias sobre la guerra. La semana pasada, afirmó que buscaba la "rendición incondicional" de Irán y se negó a descartar el envío de tropas terrestres al país. El lunes, declaró al New York Post que estaba "muy lejos" de emitir tal orden.

Tras afirmar el lunes 09/03 que la guerra podría terminar pronto, el Presidente añadió: «Podríamos ir más allá, y vamos a ir más allá». Trump ha insinuado en público, y se lo ha dicho a sus asesores en privado, que respaldaría el asesinato del joven Jamenei si no está dispuesto a ceder a las exigencias estadounidenses, según informaron funcionarios estadounidenses actuales y anteriores.

Sus comentarios se produjeron mientras los precios del petróleo subían y luego caían, lo que se sumó a la preocupación ya existente entre los aliados de Trump sobre los costos económicos y las consecuencias políticas de la guerra.

En los últimos días, algunos asesores de Trump lo han animado a articular un plan para retirar a USA de la guerra y a argumentar que el ejército había logrado en gran medida sus objetivos, según personas familiarizadas con el asunto. Si bien muchos en la base conservadora del Presidente aún apoyan la operación inicial, algunos de sus asesores han expresado en privado su preocupación de que una guerra más prolongada pueda debilitar ese apoyo.

Trump ha sido informado sobre algunas encuestas sobre la guerra, según las fuentes. Las encuestas públicas publicadas en los últimos días muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a la guerra.

"La gran mayoría de los estadounidenses apoya poner fin a la amenaza que representa el régimen iraní y apoyar la eliminación de terroristas, y eso es lo que el presidente Trump va a lograr", dijo su vocera Karolina Leavitt.

(...) “Cuando el precio de la gasolina y el petróleo sube, también lo hace todo lo demás. Dado que la asequibilidad ya era un problema, esto genera verdaderos desafíos”, afirmó Stephen Moore , asesor económico externo de Trump.

El equipo de Trump concluyó en los últimos días que necesitaba un plan de comunicaciones más agresivo para venderle la guerra al público, mientras muchos consumidores lidian con el aumento de los precios de la gasolina, dijeron las personas.

Trump anunció el lunes que Estados Unidos eliminaría las sanciones petroleras impuestas a algunos países para reducir los precios, aunque no mencionó a qué países podrían levantarse las medidas. Aseguró que Estados Unidos proporcionaría un seguro contra riesgos a los petroleros que operan en la región, y añadió que la Armada estadounidense y sus socios los escoltarían a través del Estrecho de Ormuz si fuera necesario.

Trump también afirmó no saber lo suficiente sobre el ataque con misiles Tomahawk que mató a 175 personas en una escuela en Irán, tras culpar inicialmente a Teherán del atentado. (…)

Los investigadores militares estadounidenses inicialmente creen que las fuerzas estadounidenses probablemente fueron las responsables, según informó anteriormente The Wall Street Journal. (…)".

--------------------

Otras noticias de Urgente24

