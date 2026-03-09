Emmanuel Macron prepara una misión "defensiva" para reabrir el Estrecho de Ormuz y garantizar gas para Europa

Al mismo tiempo, el precio del gas en Europa aumentó hoy 30%, llegando a US$70. Este aumento incluye el alza de la semana pasada de 67%.

Otras operaciones de Europa para asegurar el suministro energético

En ese contexto, la Unión Europea también evalúa reforzar sus operaciones navales en la región. Bruselas analiza ampliar la misión Operación Aspides, lanzada en 2024 para proteger el tráfico comercial en el Mar Rojo frente a ataques de milicias hutíes respaldadas por Irán.

image Buque de la Operación Aspides en el Mar Rojo.

Francia ya participa en esa operación con una fragata y había anunciado previamente su intención de aportar dos buques de guerra a largo plazo. El despliegue del portaaviones Charles de Gaulle en el Mediterráneo refuerza esa estrategia de presencia naval para disuadir ataques contra rutas comerciales.

Macron prevé una guerra que podría durar semanas

Más allá de la dimensión militar, el conflicto plantea interrogantes políticos sobre su duración y sus consecuencias regionales. Macron advirtió que los bombardeos por sí solos difícilmente generen cambios profundos en el liderazgo iraní y que la guerra podría prolongarse "varios días, o varias semanas".

Para Europa, el desafío es evitar una escalada militar mayor y, al mismo tiempo, impedir que el conflicto derive en una crisis energética global. En un mundo todavía marcado por la volatilidad de los precios del petróleo y el gas, garantizar el flujo de energía desde el Golfo se convirtió en una prioridad económica estratégica.

La visita de Macron a Chipre

Macron realizó las declaraciones durante una visita a Chipre, donde se reunió con el presidente Nikos Christodoulides y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis para analizar el impacto regional de la guerra. Según explicó el mandatario francés, la operación tendrá un carácter “puramente defensivo” y estará destinada a garantizar la seguridad marítima y la libertad de navegación. Allí dio detalles del movimiento que planifica:

Esto es esencial para el comercio internacional, pero también para el flujo de gas y petróleo, que debe poder salir de esta región (del Golfo) una vez más. Esto es esencial para el comercio internacional, pero también para el flujo de gas y petróleo, que debe poder salir de esta región (del Golfo) una vez más.

El conflicto regional se intensificó después de que ataques militares de Estados Unidos y Israel contra Irán desencadenaran una escalada que sacudió a todo Medio Oriente. La ofensiva inicial provocó la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei, tras lo cual la República Islámica designó como sucesor a su hijo, Mojtaba Khamenei, una decisión que agrega incertidumbre política en el país persa.

La importancia del Estrecho de Ormuz

El riesgo económico global se concentra ahora en el Estrecho de Ormuz, el estrecho paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico. Esta vía es clave para las exportaciones de crudo de productores como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak. Desde el inicio de la guerra, el tránsito marítimo en la zona se redujo drásticamente ante el temor de ataques a petroleros o infraestructuras portuarias.

La preocupación por el suministro energético ya impacta en los mercados. Analistas advierten que cualquier interrupción prolongada en el flujo de petróleo desde el Golfo podría disparar los precios internacionales de la energía y generar nuevas presiones inflacionarias en las principales economías.

Más noticias en Urgente24

Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"

Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España

Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo

Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos

Carlos Maslatón contra Caputo: "Si el Gobierno pide plata para los bancos, es para afanarla"