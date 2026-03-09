La guerra en Medio Oriente comienza a provocar movimientos estratégicos en las principales potencias occidentales. Francia y sus aliados trabajan en una misión naval “defensiva” destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del planeta, cuyo bloqueo amenaza con alterar el suministro de petróleo y gas. Emmanuel Macron tomó el liderazgo de la misión.
EUROPA EN EMERGENCIA ENERGÉTICA
Emmanuel Macron prepara una misión "defensiva" para reabrir el Estrecho de Ormuz y garantizar gas para Europa
Europa cuenta con suministro energético para pocos días. La desesperación se hace sentir y Emmanuel Macron decidió enviar buques a la zona.
El presidente de Francia confirmó que varios países (“europeos y no europeos”) están coordinando una operación para escoltar buques petroleros y portacontenedores una vez que disminuya la fase más intensa del conflicto regional, según publicó Arab News. La iniciativa busca restablecer el tránsito marítimo en una vía clave por donde circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo.
De acuerdo con France-Presse, la nueva misión de presencia militar francesa incluirá ocho fragatas, dos buques anfibios portahelicópteros y el portaaviones Charles de Gaulle, que actualmente se encuentra cerca de la isla griega de Creta en el Mediterráneo, desplegados en el este del Mar Mediterráneo, el Mar Rojo y en las cercanías del Estrecho de Ormuz.
La situación energética de Europa
Para Europa, la provisión energética es fundamental porque es totalmente dependiente de la importación de petróleo y gas. La región ya había sufrido la falta de gas cuando Rusia invadió Ucrania y Europa había implantado sanciones sobre la tierra de los zares. Hoy, 09/03, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, solicitó a Bruselas el levantamiento de las sanciones a Rusia para poder retomar la compra de gas y evitar tensiones inflacionarias.
Ahora, el G7 planea abrir todas sus reservas energéticas frente a la falta de suministro. De lo contrario, diferentes partes de Europa podrían quedar sin gas en cuestión de días. Energy Report informó que diferentes estimaciones plantean que los depósitos de gas europeos estarán en alrededor del 22% al 27% a fines de marzo, sin considerar las nuevas restricciones en el suministro internacional.
Al mismo tiempo, el precio del gas en Europa aumentó hoy 30%, llegando a US$70. Este aumento incluye el alza de la semana pasada de 67%.
Otras operaciones de Europa para asegurar el suministro energético
En ese contexto, la Unión Europea también evalúa reforzar sus operaciones navales en la región. Bruselas analiza ampliar la misión Operación Aspides, lanzada en 2024 para proteger el tráfico comercial en el Mar Rojo frente a ataques de milicias hutíes respaldadas por Irán.
Francia ya participa en esa operación con una fragata y había anunciado previamente su intención de aportar dos buques de guerra a largo plazo. El despliegue del portaaviones Charles de Gaulle en el Mediterráneo refuerza esa estrategia de presencia naval para disuadir ataques contra rutas comerciales.
Macron prevé una guerra que podría durar semanas
Más allá de la dimensión militar, el conflicto plantea interrogantes políticos sobre su duración y sus consecuencias regionales. Macron advirtió que los bombardeos por sí solos difícilmente generen cambios profundos en el liderazgo iraní y que la guerra podría prolongarse "varios días, o varias semanas".
Para Europa, el desafío es evitar una escalada militar mayor y, al mismo tiempo, impedir que el conflicto derive en una crisis energética global. En un mundo todavía marcado por la volatilidad de los precios del petróleo y el gas, garantizar el flujo de energía desde el Golfo se convirtió en una prioridad económica estratégica.
La visita de Macron a Chipre
Macron realizó las declaraciones durante una visita a Chipre, donde se reunió con el presidente Nikos Christodoulides y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis para analizar el impacto regional de la guerra. Según explicó el mandatario francés, la operación tendrá un carácter “puramente defensivo” y estará destinada a garantizar la seguridad marítima y la libertad de navegación. Allí dio detalles del movimiento que planifica:
El conflicto regional se intensificó después de que ataques militares de Estados Unidos y Israel contra Irán desencadenaran una escalada que sacudió a todo Medio Oriente. La ofensiva inicial provocó la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei, tras lo cual la República Islámica designó como sucesor a su hijo, Mojtaba Khamenei, una decisión que agrega incertidumbre política en el país persa.
La importancia del Estrecho de Ormuz
El riesgo económico global se concentra ahora en el Estrecho de Ormuz, el estrecho paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico. Esta vía es clave para las exportaciones de crudo de productores como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak. Desde el inicio de la guerra, el tránsito marítimo en la zona se redujo drásticamente ante el temor de ataques a petroleros o infraestructuras portuarias.
La preocupación por el suministro energético ya impacta en los mercados. Analistas advierten que cualquier interrupción prolongada en el flujo de petróleo desde el Golfo podría disparar los precios internacionales de la energía y generar nuevas presiones inflacionarias en las principales economías.
