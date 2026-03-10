urgente24
en vivo BUSCANDO INVERSIONES EN USA / ADORNI NO EXPLICA

NY no es Argentina: "Too much", Milei (ojo con el tiro por la culata)

Javier Milei desconcertó a muchos con su discurso en Nueva York: ¿se fue de mambo?

Javier Milei desconcertó a muchos con su discurso en Nueva York: ¿se fue de mambo?

Foto: NA.
Javier Milei desconcertó a muchos con su discurso en Nueva York: ¿se fue de mambo?

Javier Milei desconcertó a muchos con su discurso en Nueva York: ¿se fue de mambo?

Foto: NA.

Javier Milei habló ante empresarios en NY como si estuviera en Argentina, y su discurso desconcertó a varios. Puede salirle el tiro por la culata...

10 de marzo de 2026 - 18:10

EN VIVO

Javier Milei brindó este martes (10/03) un discurso fuerte en la apertura formal de la 'Argentina Week', que terminó desconcertando a varios. Si la intención oficial era buscar inversiones en USA, no lo pareció, más bien todo lo contrario. Criticando a empresarios con nombre y apellido, el Presidente le habló al auditorio en Nueva York como si estuviera en la Argentina. Y si bien aquí estamos acostumbrados al 'show' de Milei, con insultos, gritos y algunos desbordes, el ámbito no era el propicio para ese tipo de disertación: si buscaba convencer a empresarios, más bien pareció asustarlos (mañana podrían ser ellos...). Aunque nadie se anime, ' on the record', a admitirlo.

Los corresponsales de diversos medios en NY recogieron opiniones de asistentes al evento, en estricto off the record, que consideraron que no había sido muy feliz la embestida del Presidente contra los “empresarios prebendarios” en ese ámbito del mundo de las inversiones. Si bien algunos ponderaron el estilo directo y frontal del mandatario argentino, cuestionaron que “no debería haber gastado tanto tiempo en sus peleas con los empresarios, tampoco tanto tiempo a temas teóricos, menos filosofía”.

“Sabemos que Milei da ese tipo de discursos. Para un público argentino está bien, pero no para JPMorgan”, remarcó una persona ligada al mundo de las finanzas, citado por Clarín.

"No sé si está bueno hacerlo en este ambiente“, dijo uno de los banqueros presentes al diario La Nación. “Le podría haber hablado más a los inversores”, señaló.

“No fue un mensaje tan orientado a ‘vender’ las oportunidades del país, y los ataques taparon en parte eso”, indicó un empresario del sector energético con negocios en la Argentina.

“Acá la gente vino a entender la cambios, a ver cuánta confianza despierta Argentina. No sé si es la mejor estrategia pegarle así a empresarios tan conocidos”, aseguró otro de los asistentes a Infobae. “ Too much”, resumió un CEO que un rato antes se fotografió con el mandatario.

Ahora la agenda internacional del Presidente continúa: deja USA para ir a Chile a participar de la asunción presidencial de José Antonio Kast. Luego, volvería a Buenos Aires pero sólo por poco tiempo, dado que el 14 de marzo estará en Madrid (España) para participar del Forum Economic, un evento económico de corte liberal organizado por influencers y empresarios españoles, en el Palacio Vistalegre. Allí se reúnen empresarios, políticos de ideología liberal y figuras de distintos países. Ese parece un ámbito más propicio para los discursos explosivos de Milei...

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Live Blog Post

Fracaso de Milei: Se quintuplicó la cantidad de argentinos que van a trabajar a Brasil

Uno de los slogans de la última campaña electoral (para las legislativas) de La Libertad Avanza fue que Milei era la única opción para que los jóvenes no emigren. "Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina", fue una de sus frases en septiembre pasado.

Sin embargo, el éxodo -sobre todo a Brasil- es imparable, especialmente desde las provincias fronterizas. Dato mata relato.

El diario Misiones Online -que viene retratando este éxodo- informó que en 2025 el número de argentinos que obtuvieron el CPF (Cadastro de Pessoa Física) pasó de un promedio anual de 8.000 a casi 40.000. Dicho medio cita información oficial de la Receita Federal do Brasil, organismo recaudador y de control aduanero del vecino país.

Vale destacar que el CPF es un registro necesario para poder trabajar y cobrar en Brasil, algo similar al CUIL en la Argentina. Muchos otros argentinos deben estar trabajando de manera informal, por lo que no hay registro.

Este aumento en el CPF confirma algo que en las ciudades de frontera ya se ve todos los días: cada vez más argentinos cruzan a Brasil para trabajar ante los bajos salarios en la Argentina, el empleo precarizado y el cierre de empresas.

VER NOTA

Live Blog Post

Reapareció Adorni en X, pero sigue sin explicar (y se suman escándalos)

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó envuelto en polémica en las últimas 24 horas, cuando trascendió que su mujer fue parte de la comitiva presidencial a USA. No hubo una palabra oficial sobre el escándalo, al punto que ni la panfletaria Oficina de Respuesta Oficial desmintió que Bettina Angeletti haya llegado hasta la ciudad estadounidense a bordo del ARG-01 cuando proliferaban las confirmaciones off the record.

Adorni reapareció este lunes en X, donde suele ser muy activo, pero sólo lo hizo para cuestionar a Axel Kicillof. Ni un posteo desmintiendo ni explicando el tema de su mujer...(y eso que el posteo se llenó de comentarios sobre dicha cuestión).

image

Como si fuera poco, el periodista Carlos Pagni reveló que la oposición tiene a Adorni "en la mira" por un presunto viaje a Punta del Este con en "un avión privado". De acuerdo a Pagni, la visita se habría realizado durante el fin de semana largo de Carnaval, a mediados de febrero.

¿Se dignará Adorni a dar alguna explicación?

VER NOTA

Live Blog Post

Repercusiones del discurso de Milei (III): "Mensaje a inversores con gusto a poco", según La Nación

La Nación fue el más crítico con el discurso de Milei en la Argentina Week en NY, destacando en su título: "Los empresarios, entre la sorpresa y las críticas por los embates de Milei y un mensaje a inversores con gusto a poco". El diario también recogió testimonios de los presentes, mayormente críticos, y también en 'off'.

Escriben Guillermo Idiart y Mariano Confalonieri en La Nación:

'Fue innecesario, no me gustó esa parte. Creo que no era el ámbito adecuado para hacerlo', señaló a LA NACION uno de los banqueros más importantes del país, que resumió el sentimiento generalizado de los presentes en la primera jornada de la Argentina Week.

'Creo que [Milei] subió muy fuerte la apuesta. No me gustaría estar en los zapatos de Rocca y de Madanes Quintanilla', resumió otro importante ejecutivo, sorprendido por el tono del Presidente, enfático, gestual y en ocasiones con golpes contra el atril. 'Va a morir con las botas puestas', evaluó el directivo, de un importante holding multinacional.

'El Presidente arrancó muy tranquilo... pero después fue muy directo en el ataque. No sé si está bueno hacerlo en este ambiente', dijo otro de los banqueros presentes. Los gestos en su rostro demostraban cierto inconformismo con el discurso del mandatario libertario. 'Le podría haber hablado más a los inversores', señaló.

(...) 'Mensaje 100% local: hubiera pensado algo más para afuera que para adentro', evaluó, sin anestesia, un director ejecutivo de un banco extranjero que mira de cerca los vaivenes de la Argentina.

Otros lo calificaron como 'correcto', pero 'sin novedades' destinadas a captar la atención de los inversores, el foco central de esta iniciativa que ha sido una de las grandes apuestas del Gobierno. 'No fue un mensaje tan orientado a vender las oportunidades del país, y los ataques taparon en parte eso', indicó un empresario del sector energético con negocios en la Argentina.

'El mensaje fue un poco más de lo mismo. No hubo grandes anuncios o cosas nuevas destinadas a captar inversiones', graficó otro banquero.

(...) 'Fue clásico Milei… yo hubiera estructurado el discurso de otra manera para este público, pero eventualmente hubo mensajes importantes para los inversores, como que ‘las deudas se pagan’ y el compromiso con las reformas estructurales', señaló una directiva presente en la sala.

Otro CEO de una de las principales empresas argentinas hizo un análisis similar: destacó que el discurso fue 'Milei puro' y que había sido positivo. 'Está llevando adelante una transformación de la Argentina que no tiene precedentes', añadió.

Otro ejecutivo, en este caso de una productora, fue otro de los que evaluó negativamente los embates del Presidente. 'Con cualquiera que hables te va a decir más o menos lo mismo', dijo a LA NACION. 'En nuestro ámbito, por ejemplo, se la agarró con Lali Espósito. Es al que le toca...', comparó.

'Si esto fuera un show, diría que [el discurso de Milei] estuvo correcto. Pero no me emocionó', concluyó".

Live Blog Post

Repercusiones del discurso de Milei (II): Infobae destacó que "está bien lo que dice porque lo piensa”

Infobae también con corresponsal en NY eligió destacar en el título un comentario positivo sobre el discurso del Presidente, aunque dentro de la nota recoge otros testimonios no tan favorables. Aclara que ninguno de los empresarios consultados quiso hablar on the record. Veamos un fragmento de la nota.

Escribe Sebastián Catalano en Infobae:

“'A los americanos nos gusta que se hable directo: si algo cuesta 10 y se vende por 50, está mal. Y el Presidente lo dice. Yo lo aplaudo por eso'. El que habla es un ejecutivo de una multinacional vinculada al mundo energético. Es estadounidense y acaba de escuchar el presidente Javier Milei criticando otra vez a parte del empresariado local: 'No conozco del todo a lo mencionados, pero me gusta el énfasis y las cosas claras'.

(...) 'Es Javier siendo Javier, está bien lo que dice porque lo piensa', aseguró un alto ejecutivo de una empresa de tecnología. Se le pidió más precisión y detalló: 'Es el estilo del Presidente y a los empresarios no nos gusta que se nos señale. Nombra a dos pero es una manera de hablarnos a todos, de decir que hay que adaptarse, que los tiempos cambiaron. Mucho empresario grande se acostumbró a hacer las cosas de una forma y no quieren cambiar. Y Milei dice que las cosas cambiaron'.

No todas fueron rosas. No pocos asistentes al evento aseguraron que con lo del Congreso fue suficiente y no había necesidad de volver a lo mismo. 'Acá la gente vino a entender la cambios, a ver cuánta confianza despierta Argentina. No sé si es la mejor estrategia pegarle así a empresarios tan conocidos', aseguró uno de ellos. 'Too much', resumió un CEO que un rato antes se fotografió con el mandatario.

El presidente de una entidad financiera reconoció sentimientos encontrados, café en mano: 'Es fuerte... está el tema de las formas. No me gustan los insultos. Eso no quiere decir que no tenga razón en parte de lo que dice. Igual, creo que es con los empresarios adentro. Acá somos un montón, apoyando'".

Live Blog Post

Repercusiones del discurso de Milei (I): "Para un público argentino está bien, pero no para JPMorgan"

En el diario Clarín se recogieron varias opiniones negativas de asistentes a la Argentina Week en NY sobre el discurso de Javier Milei, aunque también hubo otros que lo vieron bien.

Escribe Paula Lugones en Clarín:

"Cuando terminó el discurso de Javier Milei este martes en el inicio de la 'Argentina Week', en los pasillos del JPMorgan varios asistentes comentaban sorprendidos la ofensiva del presidente contra los 'empresarios prebendarios' en el país, que consideraron que no había sido muy feliz en ese ámbito del mundo de las inversiones, aunque resaltaron sin embargo la segunda parte, cuando el libertario buscó dar seguridad sobre el rumbo de la economía.

En el salón vidriado del piso 15 del mayor banco estadounidense, cuando Milei ya se había retirado del lugar, un jefe de un fondo de inversión estadounidense comentaba a un colega que el mensaje del presidente le había parecido 'dirigido al púbico argentino'. 'Estos son títulos para los programas de televisión de la noche en Argentina', agregó. Y resaltó que en verdad en la audiencia del JPMorgan la proporción de compatriotas era de 4 a 1 sobre los estadounidenses.

Más allá, otro asistente ligado al mundo de las finanzas remarcaba que creía que el Presidente 'debería haber arrancado directamente sobre cómo está cambiando la Argentina y contar porqué esta vez es diferente'. Y agregó: 'No debería haber gastado tanto tiempo en sus peleas con los empresarios, tampoco tanto tiempo a temas teóricos, menos filosofía', dijo.

Sin embargo, destacó que 'hubo puntos importantes como resaltar que las deudas se pagan'. Además, remarcó el mensaje sobre la apertura económica y su compromiso a seguirla, la agenda legislativa, la desregulación. 'La segunda pare fue mejor', agregó, aunque resaltó: 'Sabemos que Milei da ese tipo de discursos. Para un público argentino está bien, pero no para JPMorgan'.

(...) Para un inversionista con intereses en Argentina, el discurso de Milei 'es una apuesta fuerte. Busca un cambio de empresario condenando a Rocca, a Madanes Quintanilla. Para un inversor es difícil navegar Argentina. Si bien Milei busca un cambio, personalmente creo que es injusto. Podría hacerlo si condenar a nadie, pero comunicacionalmente es efectivo'.

Kezia McKeague, de la consultora McLarty Associates, señaló que 'ffue un discurso con mensajes claros sobre el rumbo económico, en el marco de un evento extraordinario en Nueva York que reunió a una gran parte del sector privado internacional interesado en Argentina”.

Pero agregó que 'tal vez tuvo un tono más pensado para la audiencia doméstica argentina que para inversores internacionales, pero dejó definiciones importantes: reafirmó que las deudas se pagan y reiteró su compromiso de avanzar con las reformas estructurales —incluida la reforma tributaria— a través del Congreso. Eso es una señal relevante para el mercado'.

Javier Timerman, managing partner de AdCap, dijo que 'es un mensaje sobre cómo piensa gobernar, que no piensa cambiar, es asegurador para el modelo que vino a implementar. Encaró el tema político de la continuidad del modelo y mostró que cree que es un proyecto de 8 años y esto aquí preocupa mucho, sobre todo a las compañías mineras o de energía cuyas inversiones son a largo plazo'.

Respecto a los ataques del presidente contra los empresarios, Timerman señaló que 'Milei va a ser lo que es moralmente correcto no importa qué intereses afecta. Y eso es lo único que los inversores de afuera quieren. Reglas claras y continuidad por 6 años más. Yo no justifico que haya atacado personalmente a Rocca y Madanes. Yo digo que a la audiencia de inversores no les importa mientras mantenga el rumbo y no esté en peligro su reelección'”.

----------

Otras noticias en Urgente24:

Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"

La miniserie de 6 capítulos que a todos se les volvió un vicio

Alerta máxima para Milei: "La esperanza empieza a perder fuerza y da lugar a la impaciencia"

Guerra anticipada en la Sociedad Rural: Ofensiva contra Nicolás Pino desata malestar en los socios

Revuelo en River por el anuncio que de Francescoli sobre la llegada de Icardi

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES