NY no es Argentina: "Too much", Milei (ojo con el tiro por la culata)

Javier Milei brindó este martes (10/03) un discurso fuerte en la apertura formal de la 'Argentina Week', que terminó desconcertando a varios. Si la intención oficial era buscar inversiones en USA, no lo pareció, más bien todo lo contrario. Criticando a empresarios con nombre y apellido, el Presidente le habló al auditorio en Nueva York como si estuviera en la Argentina. Y si bien aquí estamos acostumbrados al 'show' de Milei, con insultos, gritos y algunos desbordes, el ámbito no era el propicio para ese tipo de disertación: si buscaba convencer a empresarios, más bien pareció asustarlos (mañana podrían ser ellos...). Aunque nadie se anime, ' on the record', a admitirlo.
Fracaso de Milei: Se quintuplicó la cantidad de argentinos que van a trabajar a Brasil
Uno de los slogans de la última campaña electoral (para las legislativas) de La Libertad Avanza fue que Milei era la única opción para que los jóvenes no emigren. "Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina", fue una de sus frases en septiembre pasado.
Sin embargo, el éxodo -sobre todo a Brasil- es imparable, especialmente desde las provincias fronterizas. Dato mata relato.
El diario Misiones Online -que viene retratando este éxodo- informó que en 2025 el número de argentinos que obtuvieron el CPF (Cadastro de Pessoa Física) pasó de un promedio anual de 8.000 a casi 40.000. Dicho medio cita información oficial de la Receita Federal do Brasil, organismo recaudador y de control aduanero del vecino país.
Vale destacar que el CPF es un registro necesario para poder trabajar y cobrar en Brasil, algo similar al CUIL en la Argentina. Muchos otros argentinos deben estar trabajando de manera informal, por lo que no hay registro.
Este aumento en el CPF confirma algo que en las ciudades de frontera ya se ve todos los días: cada vez más argentinos cruzan a Brasil para trabajar ante los bajos salarios en la Argentina, el empleo precarizado y el cierre de empresas.
