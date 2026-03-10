NY no es Argentina: "Too much", Milei (ojo con el tiro por la culata)

Live Blog Post

Repercusiones del discurso de Milei (III): "Mensaje a inversores con gusto a poco", según La Nación

La Nación fue el más crítico con el discurso de Milei en la Argentina Week en NY, destacando en su título: "Los empresarios, entre la sorpresa y las críticas por los embates de Milei y un mensaje a inversores con gusto a poco". El diario también recogió testimonios de los presentes, mayormente críticos, y también en 'off'.

Escriben Guillermo Idiart y Mariano Confalonieri en La Nación:

“'Fue innecesario, no me gustó esa parte. Creo que no era el ámbito adecuado para hacerlo', señaló a LA NACION uno de los banqueros más importantes del país, que resumió el sentimiento generalizado de los presentes en la primera jornada de la Argentina Week.

'Creo que [Milei] subió muy fuerte la apuesta. No me gustaría estar en los zapatos de Rocca y de Madanes Quintanilla', resumió otro importante ejecutivo, sorprendido por el tono del Presidente, enfático, gestual y en ocasiones con golpes contra el atril. 'Va a morir con las botas puestas', evaluó el directivo, de un importante holding multinacional.

'El Presidente arrancó muy tranquilo... pero después fue muy directo en el ataque. No sé si está bueno hacerlo en este ambiente', dijo otro de los banqueros presentes. Los gestos en su rostro demostraban cierto inconformismo con el discurso del mandatario libertario. 'Le podría haber hablado más a los inversores', señaló.

(...) 'Mensaje 100% local: hubiera pensado algo más para afuera que para adentro', evaluó, sin anestesia, un director ejecutivo de un banco extranjero que mira de cerca los vaivenes de la Argentina.

Otros lo calificaron como 'correcto', pero 'sin novedades' destinadas a captar la atención de los inversores, el foco central de esta iniciativa que ha sido una de las grandes apuestas del Gobierno. 'No fue un mensaje tan orientado a vender las oportunidades del país, y los ataques taparon en parte eso', indicó un empresario del sector energético con negocios en la Argentina.

'El mensaje fue un poco más de lo mismo. No hubo grandes anuncios o cosas nuevas destinadas a captar inversiones', graficó otro banquero.

(...) 'Fue clásico Milei… yo hubiera estructurado el discurso de otra manera para este público, pero eventualmente hubo mensajes importantes para los inversores, como que ‘las deudas se pagan’ y el compromiso con las reformas estructurales', señaló una directiva presente en la sala.

Otro CEO de una de las principales empresas argentinas hizo un análisis similar: destacó que el discurso fue 'Milei puro' y que había sido positivo. 'Está llevando adelante una transformación de la Argentina que no tiene precedentes', añadió.

Otro ejecutivo, en este caso de una productora, fue otro de los que evaluó negativamente los embates del Presidente. 'Con cualquiera que hables te va a decir más o menos lo mismo', dijo a LA NACION. 'En nuestro ámbito, por ejemplo, se la agarró con Lali Espósito. Es al que le toca...', comparó.

'Si esto fuera un show, diría que [el discurso de Milei] estuvo correcto. Pero no me emocionó', concluyó".