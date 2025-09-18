Milei enterró al "moderado" y entró en modo 'yo o Ezeiza (el caos)'

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1968650052970205680&partner=&hide_thread=false En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los "antikukas" que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos.



Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina.



La… — Javier Milei (@JMilei) September 18, 2025

En medio de la crisis, Milei hizo una apelación electoral con tono de amenaza. "Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina", puso en su tuit.

"Yo o Ezeiza" como nueva versión de 'Yo o el caos', frase adjudicada a Charles De Gaulle. "La Libertad Avanza o Argentina retrocede" es otra forma con la que Milei transmite el mismo mensaje: sólo yo tengo la razón y el resto es el mal.

Más temprano, Luis Caputo recorrió la misma línea de confrontación anticipándose a lo que puede ser otra derrota del oficialismo, esta vez en el Senado, donde los legisladores rechazarían otro veto, en este caso el de la ley que distribuye de forma automática los Aporte del Tesoro Nacional (ATN), una iniciativa consensuada por todos los gobernadores.

Caputo fue más allá y acusó al Congreso de querer " voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia" atacando el equilibrio fiscal. O sea, acusó a los legisladores de golpistas, despojándolos de la facultad constitucional que tiene el Parlamento para revisar y eventualmente rechazar un veto presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1968643042799141359&partner=&hide_thread=false El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal.

Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia.

Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo.… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 18, 2025

"Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo", disparó el ministro de Economía, quien también hizo una apelación electoral. "Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre", instó.

El llamado desnuda la preocupación del Gobierno sobre cómo le puede ir en las elecciones de medio término después de la catástrofe en la provincia de Buenos Aires, donde LLA perdió por 13 puntos frente al peronismo.

Ese episodio cambió el clima político, con pronósticos más pesimistas sobre el desempeño oficialista en octubre, pero también el económico: se disparó el dólar hasta el techo de la banda cambiaria forzando al Banco Central a vender reservas y el Riesgo País quedó estacionado sobre los 1.000 puntos, alcanzado picos de 1.400 tras la paliza legislativa que exhibe al Gobierno frente a los inversores con falta de control sobre la situación.

Ante el revés el miércoles en la Cámara de Diputados, el vocero presidencial Manuel Adorni también buscó vincular lo sucedido con un intento destituyente. “Cuando atentás contra una de las cuestiones más relevantes de nuestro programa económico, que es el equilibrio fiscal, está claro que la intención es que no puedas gobernar”, señaló en una conferencia de prensa.

También planteó un discurso maniqueo con el fin de generar temor en la población al sugerir que para financiar las leyes insistidas por la Cámara Baja se podrían suspender "todos planes sociales por 3 meses" o "los subsidios al transporte por cuatro meses", o aumentar el IVA. Usó otros ejemplos, pero esos son recortes que afectarían a un gran sector de la población.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/caidodelcatre2/status/1968719848042557937&partner=&hide_thread=false Adorni quiere quitar subsidios al transporte, cerrar el Congreso, quitar subsidios energéticos o eliminar los planes sociales para darle la guita al Garrahan y a las universidades. Ni la guita de la SIDE, ni su ejército de ñoquis y, mucho menos, el 3% de Karina se pueden tocar... pic.twitter.com/RpCFO3rFNF — @caidodelcatre (@caidodelcatre2) September 18, 2025

'Yo o Ezeiza'. Milei se radicaliza en su peor momento. Queda saber si le sirve para algo o es sólo un síntoma de impotencia y desesperación.

Más contenido de Urgente24

'Toto' no la ve, Javier Milei menos, y LLA sufre (el PRO ni hablar)

Senado: Otra derrota de Javier Milei, herido y sin reacción

Bonos y riesgo país en niveles de default: "No hay banda que aguante"

Cristiano Rattazzi, un "amigo" avisó: "Cuando el Riesgo País supera los 1200 puntos es grave"