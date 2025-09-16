Gobernador de Buenos Aires: "la gente votó el 7 de septiembre para que corrijan el rumbo"

“Hablamos mucho para el armado de las listas. Le pedí que mande un audio para el festejo posterior a las elecciones. Ella fue un factor muy importante para lograr la unidad”.

Con respecto a un posible indulto para CFK, señaló “está condenada de manera injusta, como ocurrió con Lula Da Silva. Lo metieron preso por una causa política, por un departamento en Guarujá que él nunca había pisado”.

Axel Kicillof reveló que irá a San José 1111 para reunirse con la expresidenta y habló sobre un eventual indulto en caso de llegar a la presidencia.



Repercusión de la nota a Kicillof en las redes

Tanto Carlos Pagni como el gobernador de Buenos Aires recibieron algunas críticas por la entrevista programada en LN+.

Al periodista lo acusaron de pasarse al kirchnerismo por la invitación. Por su parte, a Axel le cuestionaron desde bastiones camporistas haber acordado con uno de los canales opositores.

Lo cierto es que el reportaje marcó, tal vez, la irrupción de una nueva realidad donde los extremos van cediendo y las posturas más de "centro" o "dialoguistas" son las que podrían comenzar a imponerse postergando a la "cámara de eco" o el "sesgo de comprobación" donde solamente se le hacen notas a los entrevistados afines.