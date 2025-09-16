urgente24
KICILLOF CON PAGNI EN LN+

Gobernador de Buenos Aires: "la gente votó el 7 de septiembre para que corrijan el rumbo"

Después de la cadena nacional de Javier Milei, Axel Kicillof visitó los estudios de LN+ y fue entrevistado por Carlos Pagni (Odisea Argentina).

16 de septiembre de 2025 - 00:30
Aseguró que "no se puede hacer un gobierno anti productivo" en referencia al gobierno libertario de Javier Milei que ocupa hoy la Casa Rosada.

"Las jubilaciones bajaron con la actual gestión un 14%, las pensiones por discapacidades lo hicieron en un 19% y el presupuesto universitario un 31%".

Me parece muy importante que la fuerza política que gobierne en el futuro la Argentina tenga más cohesión que cuando gobernamos la última vez el país. El principal problema que tuvimos en esa ocasión fue la falta de dólares. Luego, Milei agravó esa carencia. Hoy, el problema de Argentina es su balanza comercial. Me parece muy importante que la fuerza política que gobierne en el futuro la Argentina tenga más cohesión que cuando gobernamos la última vez el país. El principal problema que tuvimos en esa ocasión fue la falta de dólares. Luego, Milei agravó esa carencia. Hoy, el problema de Argentina es su balanza comercial.

La relación con Cristina Kirchner

"Voy a ir a verla a San José 1.111" anticipó Kicillof al revelar que van a reunirse con la ex presidenta.

“Hablamos mucho para el armado de las listas. Le pedí que mande un audio para el festejo posterior a las elecciones. Ella fue un factor muy importante para lograr la unidad”.

Con respecto a un posible indulto para CFK, señaló “está condenada de manera injusta, como ocurrió con Lula Da Silva. Lo metieron preso por una causa política, por un departamento en Guarujá que él nunca había pisado”.

Repercusión de la nota a Kicillof en las redes

Tanto Carlos Pagni como el gobernador de Buenos Aires recibieron algunas críticas por la entrevista programada en LN+.

Al periodista lo acusaron de pasarse al kirchnerismo por la invitación. Por su parte, a Axel le cuestionaron desde bastiones camporistas haber acordado con uno de los canales opositores.

Lo cierto es que el reportaje marcó, tal vez, la irrupción de una nueva realidad donde los extremos van cediendo y las posturas más de "centro" o "dialoguistas" son las que podrían comenzar a imponerse postergando a la "cámara de eco" o el "sesgo de comprobación" donde solamente se le hacen notas a los entrevistados afines. Lo cierto es que el reportaje marcó, tal vez, la irrupción de una nueva realidad donde los extremos van cediendo y las posturas más de "centro" o "dialoguistas" son las que podrían comenzar a imponerse postergando a la "cámara de eco" o el "sesgo de comprobación" donde solamente se le hacen notas a los entrevistados afines.

