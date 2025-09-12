urgente24
ACTUALIDAD Axel Kicillof > Provincia de Buenos Aires > Javier Milei

DESAFÍO A LLA

Axel Kicillof anunció que Octubre es el 2do. round con Javier Milei en PBA

Axel Kicillof reinició el combate: "En octubre tenemos un nuevo desafío", iniciando así la 2da. campaña contra Javier Milei. Faltan 44 días para el 26/10.

12 de septiembre de 2025 - 11:49
Axel Kicillof en Pila (PBA).

Axel Kicillof en Pila (PBA).

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, asumió el liderazgo de la campaña para el 26/10. La reorganización del peronismo provincial será posterior. Ya se encargarán los intendentes aliados de reclamar elecciones partidarias en la que uno de ellos enfrentará a Máximo Kirchner o quien designe La Cámpora. Hoy día el foco sigue siendo Javier Milei.

Al inaugurar un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio de Pila, Kicillof lanzó el desafío N°2 a Javier Milei, quien en ese momento difundía su veto a la Emergencia Hospitalaria que apalancaba el presupuesto del Hospital Pediátrico Garrahan:

“Mientras el Gobierno nacional veta la ley que sostiene la atención en un hospital como el Garrahan, nosotros inauguramos este centro que ayudará también a descomprimir la atención del hospital local”.

Seguir leyendo

“Este domingo las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime y basta al que le saca a los jubilados: pero también confirmaron rotundamente que el trabajo del Gobierno provincial y el de los intendentes de ampliar derechos es el correcto”.

En octubre tenemos un nuevo desafío: es volver a ganarle a un proyecto que solo propone el abandono, el desprecio y la crueldad de la sociedad. En octubre tenemos un nuevo desafío: es volver a ganarle a un proyecto que solo propone el abandono, el desprecio y la crueldad de la sociedad.

“El Ppresidente debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública”.

“En la provincia de Buenos Aires vamos siempre en el sentido contrario al de Nación: no lo hacemos por marketing, sino por convicción, por decisión política y porque el único mandato que tenemos por cumplir es con el pueblo de la Provincia”.

kicillof2
Axel Kicillof en el municipio bonaerense General Paz.

Axel Kicillof en el municipio bonaerense General Paz.

Kicillof también mencionó el inicio de la campaña hacia el 26/10, inaugurando otra Casa de la Provincia, ahora en el municipio de General Paz:

“Esta es la Casa de la Provincia número 16 que inauguramos para centralizar los trámites y facilitarle el día a día a los vecinos del interior: vamos a seguir por este camino, tenemos una política no centralista, de presencia territorial y de respecto a cada territorio”.

“El domingo el pueblo bonaerense le dijo que no a la motosierra, que no al maltrato a las personas con discapacidad, que no a la represión a los jubilados y que no al desfinanciamiento de la educación y la salud”.

Javier Milei todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas y volvió a vetar la ley de financiamiento a las universidades y la emergencia para el Garrahan: se lo decimos una vez más, no puede seguir maltratando al pueblo. Javier Milei todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas y volvió a vetar la ley de financiamiento a las universidades y la emergencia para el Garrahan: se lo decimos una vez más, no puede seguir maltratando al pueblo.

“Los y las bonaerenses seguimos esperando que el Presidente respete a los jubilados, a las universidades, a la industria y al trabajo: sólo así puede hacerse grande un país”.

---------------------

Más contenidos en Urgente24:

Javier Milei tomó una decisión, mientras se aferra al caballito rengo

Los gobernadores quieren participar del Banco Central: Proyecto completo

Santa Fe cuenta con nueva Constitución: Sonríe Maximiliano Pullaro (mirando el 2027)

Axel Kicillof va por Javier Milei, y los intendentes por las Fuerzas del Cielo

Esta dieta reduce los síntomas de depresión en un enorme 70%, según estudio

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES