Axel Kicillof anunció que Octubre es el 2do. round con Javier Milei en PBA

“El Ppresidente debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública”.

“En la provincia de Buenos Aires vamos siempre en el sentido contrario al de Nación: no lo hacemos por marketing, sino por convicción, por decisión política y porque el único mandato que tenemos por cumplir es con el pueblo de la Provincia”.

kicillof2 Axel Kicillof en el municipio bonaerense General Paz.

Kicillof también mencionó el inicio de la campaña hacia el 26/10, inaugurando otra Casa de la Provincia, ahora en el municipio de General Paz:

“Esta es la Casa de la Provincia número 16 que inauguramos para centralizar los trámites y facilitarle el día a día a los vecinos del interior: vamos a seguir por este camino, tenemos una política no centralista, de presencia territorial y de respecto a cada territorio”.

“El domingo el pueblo bonaerense le dijo que no a la motosierra, que no al maltrato a las personas con discapacidad, que no a la represión a los jubilados y que no al desfinanciamiento de la educación y la salud”.

Javier Milei todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas y volvió a vetar la ley de financiamiento a las universidades y la emergencia para el Garrahan: se lo decimos una vez más, no puede seguir maltratando al pueblo. Javier Milei todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas y volvió a vetar la ley de financiamiento a las universidades y la emergencia para el Garrahan: se lo decimos una vez más, no puede seguir maltratando al pueblo.

“Los y las bonaerenses seguimos esperando que el Presidente respete a los jubilados, a las universidades, a la industria y al trabajo: sólo así puede hacerse grande un país”.

