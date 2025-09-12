Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, asumió el liderazgo de la campaña para el 26/10. La reorganización del peronismo provincial será posterior. Ya se encargarán los intendentes aliados de reclamar elecciones partidarias en la que uno de ellos enfrentará a Máximo Kirchner o quien designe La Cámpora. Hoy día el foco sigue siendo Javier Milei.
DESAFÍO A LLA
Axel Kicillof anunció que Octubre es el 2do. round con Javier Milei en PBA
Axel Kicillof reinició el combate: "En octubre tenemos un nuevo desafío", iniciando así la 2da. campaña contra Javier Milei. Faltan 44 días para el 26/10.
Al inaugurar un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio de Pila, Kicillof lanzó el desafío N°2 a Javier Milei, quien en ese momento difundía su veto a la Emergencia Hospitalaria que apalancaba el presupuesto del Hospital Pediátrico Garrahan:
“Mientras el Gobierno nacional veta la ley que sostiene la atención en un hospital como el Garrahan, nosotros inauguramos este centro que ayudará también a descomprimir la atención del hospital local”.
“Este domingo las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime y basta al que le saca a los jubilados: pero también confirmaron rotundamente que el trabajo del Gobierno provincial y el de los intendentes de ampliar derechos es el correcto”.
“El Ppresidente debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública”.
“En la provincia de Buenos Aires vamos siempre en el sentido contrario al de Nación: no lo hacemos por marketing, sino por convicción, por decisión política y porque el único mandato que tenemos por cumplir es con el pueblo de la Provincia”.
Kicillof también mencionó el inicio de la campaña hacia el 26/10, inaugurando otra Casa de la Provincia, ahora en el municipio de General Paz:
“Esta es la Casa de la Provincia número 16 que inauguramos para centralizar los trámites y facilitarle el día a día a los vecinos del interior: vamos a seguir por este camino, tenemos una política no centralista, de presencia territorial y de respecto a cada territorio”.
“El domingo el pueblo bonaerense le dijo que no a la motosierra, que no al maltrato a las personas con discapacidad, que no a la represión a los jubilados y que no al desfinanciamiento de la educación y la salud”.
“Los y las bonaerenses seguimos esperando que el Presidente respete a los jubilados, a las universidades, a la industria y al trabajo: sólo así puede hacerse grande un país”.
