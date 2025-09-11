Los gobernadores quieren participar del Banco Central: Proyecto completo

Este plazo perentorio le da certeza al Senado y a los gobernadores de su imposición, que no es una solicitud.

Existe un avance del reclamo de que la Argentina vuelva a ser un país federal, condición que fue perdiendo en lo que va de la recuperación de la democracia. Pero, sin lugar a dudas, es una respuesta al menosprecio o subestimación de Javier Milei por el Parlamento y por los gobernadores.

Este es el verdadero contexto que encuentra el citado Catalán.

BCRA Modif Carta Orgánica - SEN Rejal Andrada Moisés 4925

