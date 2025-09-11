Mal comienzo para Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior: Javier Milei vetó la Ley de ATNs, y los gobernadores contraatacan con un proyecto de representación en el Banco Central de la República Argentina ingresando un director que les conceda presencia, información y participación en la autoridad monetaria.
CAMBIO A LA CARTA ORGÁNICA DEL BCRA
Los gobernadores quieren participar del Banco Central: Proyecto completo
Los gobernadores quieren ingresar al Banco Central. Obvio: el proyecto será aprobado en el Congreso, Javier Milei lo vetará y luego perderá con 2/3.
El proyecto fue presentado en el Senado de la Nación, la cámara legislativa que representa a los intereses de las provincias. Firmaron la iniciativa María Carolina Moises (Alianza Unión por la Patria / Jujuy), Jesús Fernando Rejal (Alianza Unión por la Patria / La Rioja) y Guillermo Eduardo Andrada (Frente de Todos / Catamarca).
Por un lado, se propone una modificación del artículo 6to. de la Carta Orgánica del Banco Central, para que el directorio se encuentre integrado por un presidente, un vicepresidente y 6 directores, todos con mandato de 4 años renovable.
Por otra parte, se intenta modificar el artículo 7mo.: el presidente, el vice y 3 directores serán designados por el Ejecutivo Nacional, con acuerdo del Senado. Luego, 2 directores serán designados en representación del Senado, observando la composición de la Cámara. Y 1 director será designado por los gobernadores, según la propuesta del titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Algo más: los 3 directores que no son del Ejecutivo (2 por el Senado y 1 por el CFI) serán presentados al Ejecutivo Nacional dentro de los 90 días de promulgada la ley.
Este plazo perentorio le da certeza al Senado y a los gobernadores de su imposición, que no es una solicitud.
Existe un avance del reclamo de que la Argentina vuelva a ser un país federal, condición que fue perdiendo en lo que va de la recuperación de la democracia. Pero, sin lugar a dudas, es una respuesta al menosprecio o subestimación de Javier Milei por el Parlamento y por los gobernadores.
Este es el verdadero contexto que encuentra el citado Catalán.
