El BCRA puede festejar que (al menos hoy) no intervino

Reservas y dólar, en la cuerda floja

Pese a la corrida en activos financieros, las reservas internacionales se mantuvieron en US$ 40.541 millones, según los datos oficiales. El informe de 1816 advierte, sin embargo, que si se depuran yuanes, oro y DEG, las reservas líquidas del BCRA son prácticamente nulas. Esto significa que cada día sin intervención es un respiro contable, aunque el margen real de maniobra es muy acotado.

image

El dólar oficial cerró en $1.435,166, en línea con la banda de flotación que el Gobierno había fijado entre $1.000 y $1.400. La señal fue clara: a pesar de la presión, hay no haber alcanzado el techo de la banda, el Central consiguió no vender. El contraste estuvo en los financieros, donde el CCL superó los $1.500 durante la rueda, reflejando la desconfianza de los inversores.

El Tesoro tampoco estuvo activo en la rueda

Tasas al rojo vivo

El BCRA apostó todo al endurecimiento monetario. La TAMAR privada trepó a 64,06%, mientras la BADLAR en bancos privados se ubicó en 55,25%. Estas tasas récord buscan desalentar la dolarización de carteras, pero generan un costo cuasifiscal creciente.

Según el relevamiento de 1816, los pasivos remunerados del Central ya superan los $2,5 billones, cifra que expone el nivel de emisión futura que se acumula debajo de la alfombra.

Mercado de futuros

El informe también alerta sobre el creciente uso de los contratos de dólar futuro como herramienta de intervención. La posición vendida del BCRA en Rofex habría superado los US$ 8.000 millones al 5 de septiembre, lo que refleja que, aunque no haya intervenido hoy en el spot, sigue jugando fuerte en el mercado de derivados para intentar contener expectativas.

Un déjà vu de 2019

El golpe en los mercados tras el resultado electoral recuerda al shock de las PASO de 2019. Bonos desplomados, riesgo país al alza y un mercado accionario que perdió en horas lo que había ganado en semanas.

El informe de 1816 incluso advierte que la dinámica actual puede ser más complicada porque las reservas líquidas son mucho más bajas y el margen de política monetaria está casi agotado.

Señal de resistencia o espejismo

Que el BCRA no haya tenido que vender dólares en un día de pánico financiero puede leerse como un gesto de resistencia. Sin embargo, los analistas coinciden en que la estabilidad es frágil.

La combinación de shock político, reservas exiguas y tasas insostenibles convierte cada rueda en un campo de batalla constante.

