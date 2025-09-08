El BCRA puede festejar que (al menos hoy) no intervino

La jornada del lunes 8 de septiembre se convirtió en un verdadero lunes negro para el mercado argentino. El sorprendente resultado del peronismo en la Provincia de Buenos Aires provocó un derrumbe de activos locales y disparó la volatilidad a niveles extremos. Sin embargo, en medio de esa tormenta, el Banco Central (BCRA) logró anotar un dato que se destaca: no tuvo que vender un solo dólar para contener al tipo de cambio oficial.
La política encendió la mecha
El informe de 1816 muestra con crudeza cómo la elección bonaerense alteró por completo la percepción del mercado. Con el peronismo alcanzando 47,1% de los votos contra 37% de La Libertad Avanza en PBA, la City interpretó que el oficialismo recibió un golpe político inesperado.
La reacción de los inversores fue inmediata: venta masiva de bonos en dólares, caídas de acciones líderes en Buenos Aires y Nueva York y un salto en el riesgo país que volvió a superar los 1.100 puntos básicos.
Reservas y dólar, en la cuerda floja
Pese a la corrida en activos financieros, las reservas internacionales se mantuvieron en US$ 40.541 millones, según los datos oficiales. El informe de 1816 advierte, sin embargo, que si se depuran yuanes, oro y DEG, las reservas líquidas del BCRA son prácticamente nulas. Esto significa que cada día sin intervención es un respiro contable, aunque el margen real de maniobra es muy acotado.
El dólar oficial cerró en $1.435,166, en línea con la banda de flotación que el Gobierno había fijado entre $1.000 y $1.400. La señal fue clara: a pesar de la presión, hay no haber alcanzado el techo de la banda, el Central consiguió no vender. El contraste estuvo en los financieros, donde el CCL superó los $1.500 durante la rueda, reflejando la desconfianza de los inversores.
El Tesoro tampoco estuvo activo en la rueda
Tasas al rojo vivo
El BCRA apostó todo al endurecimiento monetario. La TAMAR privada trepó a 64,06%, mientras la BADLAR en bancos privados se ubicó en 55,25%. Estas tasas récord buscan desalentar la dolarización de carteras, pero generan un costo cuasifiscal creciente.
Según el relevamiento de 1816, los pasivos remunerados del Central ya superan los $2,5 billones, cifra que expone el nivel de emisión futura que se acumula debajo de la alfombra.
Mercado de futuros
El informe también alerta sobre el creciente uso de los contratos de dólar futuro como herramienta de intervención. La posición vendida del BCRA en Rofex habría superado los US$ 8.000 millones al 5 de septiembre, lo que refleja que, aunque no haya intervenido hoy en el spot, sigue jugando fuerte en el mercado de derivados para intentar contener expectativas.
Un déjà vu de 2019
El golpe en los mercados tras el resultado electoral recuerda al shock de las PASO de 2019. Bonos desplomados, riesgo país al alza y un mercado accionario que perdió en horas lo que había ganado en semanas.
Señal de resistencia o espejismo
Que el BCRA no haya tenido que vender dólares en un día de pánico financiero puede leerse como un gesto de resistencia. Sin embargo, los analistas coinciden en que la estabilidad es frágil.
Otras noticias de Urgente24
Desde Coninagro avisan que todas las economías regionales siguen en alerta o crisis
El presentismo se aplicó inmediatamente a docentes, pero no el descuento para Diputados
Tras la derrota, derrumbes de acciones argentinas en Wall Street y en bonos
"La gente no quiere más gritos, quiere hechos": Maximiliano Pullaro se acordó tarde