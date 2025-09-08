Tras la derrota, derrumbes de acciones argentinas en Wall Street y en bonos

image

Se descarta una suba del riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos.

La economía no se toca

Tras aceptar la derrota anoche en el bunker de La Libertad Avanza en Gonnet, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, aclararon que la política económica no tendrá cambios a pesar de que se esperaban medidas para contener la suba del dólar.

“Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”, escribió en su cuenta de X el ministro de Economía, Luis Caputo, anoche.

Antes, Milei había dicho en el búnker libertario: “Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, y con todo lo que tengamos, el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir mejorando en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo las reformas”.

