Jornada desafiante para Javier Milei en los mercados tras la dura derrota en los comicios bonaerense. Las acciones argentinas en Wall Street reflejaban la ‘paliza’ electoral que no estaba en los cálculos y se derrumban un 15% en el premarket mientras que el dólar cripto cotiza a $1475 y anticipa la fuerte presión sobre el dólar.
PREMARKET
Tras la derrota, derrumbes de acciones argentinas en Wall Street y en bonos
El día después de la derrota de Javier Milei en la PBA, las acciones argentinas en Wall Street se desploman 15% en el premarket y el dólar cripto cotiza a $1475
Acciones y bonos en caída
Los bonos arrancaban este lunes (8/9) con caídas de hasta el 7% mientras en el premarket de Wall Street el derrumbe de las acciones argentinas superaba el 15% pasadas las 8 hora de nuestro país.
Según Ámbito Financiero, entre las más acciones más golpeadas se encontraba Grupo Financiero Galicia (GGAL) con el 15%, e YPF, con una caída del 10,41%. También sufren retrocesos significativos Banco Macro (BMA -12,24%), Edenor (EDN -13%), BBVA Argentina (BBAR -13%), Loma Negra (LOMA -10%) y Central Puerto (CEPU -8,5%). En menor medida, aunque en terreno negativo, operan Vista Energy (VIST -9,77%), Transportadora de Gas del Sur (TGS -11%), Supervielle (SUPV -12,8%) y Pampa Energía (PAMP -0,9%).
En cuanto a los bonos en dólares, las caídas oscilaban el 8% para el Global 2035 y del Global 2041 y el Global 2046.
Se descarta una suba del riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos.
La economía no se toca
Tras aceptar la derrota anoche en el bunker de La Libertad Avanza en Gonnet, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, aclararon que la política económica no tendrá cambios a pesar de que se esperaban medidas para contener la suba del dólar.
“Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”, escribió en su cuenta de X el ministro de Economía, Luis Caputo, anoche.
Antes, Milei había dicho en el búnker libertario: “Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes, y con todo lo que tengamos, el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir mejorando en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo las reformas”.
--------------
Más noticias en Urgente24:
"La gente no quiere más gritos, quiere hechos": Maximiliano Pullaro se acordó tarde
Milei planteó un plebiscito y perdió: Voto castigo al gobierno libertario
Kicillof: "espero el llamado, tené el coraje y llamame mañana para empezar a trabajar"
El PJ ganó en 6 de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires